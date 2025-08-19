快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

HAPPY GO挺永續、公益共好

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
HAPPY GO延續「Stay together Stay HAPPY GO」精神，打造永續公益共創計畫。HAPPY GO／提供
HAPPY GO延續「Stay together Stay HAPPY GO」精神，打造永續公益共創計畫。HAPPY GO／提供

HAPPY GO以永續、公益與教育三大核心精神，攜手遠東百貨、元智大學及唐氏症基金會打造永續公益共創計畫，透過線上App永續專區線上藝廊與線下共創畫展，全方位邀請民眾一起加入ESG行列。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示，2021年疫情席捲全球，HAPPY GO發起「Stay together陪你疫起走」公益活動，邀請長期合作公益團體的弱勢孩童小小藝術家創作，傳達對守護全台第一線醫療人員的真摯感謝，期盼發揮企業力量為社會注入暖流。

今年延續「Stay together Stay HAPPY GO」精神，與遠東百貨、元智大學展及唐氏症基金會展開跨領域的共創行動，期望透過藝術攜手集團與公益夥伴，展現龐大的善的力量，一起實踐永續、公益共好。

HAPPY GO長期關懷弱勢孩童，與致力於支持唐氏症及身心障礙者的全人服務唐氏症基金會合作多年，深知藝術治療能有效刺激手部肌肉發展，並在創作中建立自我價值。

此次攜手唐氏症基金會合作多堂課程，過程中唐寶寶與身心障礙青年努力克服握筆不便、注意力不易集中、口語表達困難等挑戰，透過色彩、線條和想像力，創作出多幅動人且富有生命力的作品，不僅展現藝術天份，更傳遞出勇氣、希望與自信。

HAPPY GO邀請卡友一起支持唐氏症基金會「藝術療癒計畫公益活動」，9月5日至9月14日前往HAPPY GO App遊戲賺點專區，欣賞唐寶寶創作過程影片並捐點支持，有機會獲得遠東百貨千元禮券。

唐氏症 唐寶寶 公益活動

延伸閱讀

遭藍爆獲就安基金「奉旨給飯」？「零日攻擊」導演羅景壬回應了

HAPPY GO推動永續公益共創計畫打造跨域共好 App投票抽萬元禮券

來賓陣容「update」！官方證實比爾蓋茲親錄韓綜《劉QUIZ》了

黃國倫寇乃馨為公益賣力直播 40分鐘捐700萬

相關新聞

六大公協會辦論壇 打造生技在地供應鏈要快

美國對全球祭出關稅與藥價新政，對台灣生技產業的影響程度受到關注。台灣生物產業發展協會理事長劉理成昨（18）日表示，對台灣...

專家：生技業下半年募資有亮點

六大生醫公協會昨（18）日舉辦「台灣生技產業發展策略論壇」，資誠會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾表示，近年來台灣生技資本市場...

HAPPY GO挺永續、公益共好

HAPPY GO以永續、公益與教育三大核心精神，攜手遠東百貨、元智大學及唐氏症基金會打造永續公益共創計畫，透過線上App...

上市櫃協會東方領袖講座／ 勞長洪申翰：打造具韌性勞動環境

台灣上市櫃公司協會日前舉行「東方領袖講座」，邀請勞動部長洪申翰發表演講。洪申翰表示，未來勞動政策將圍繞三大核心，包含提升...

智慧經營／大城營建機構董事長賴源釗 用心做出差異化建案

大城營建機構董事長賴源釗，將「登高始於足下」的道理，實踐在企業經營中，近幾年專注深耕人口快速成長的台中北屯區，推案橫跨十...

從寓言學管理／得意忘形 全盤皆輸

話說，男孩在城牆前捉蚱蜢，一下子捉了許多。忽然看見一隻蠍子，他以為也是蚱蜢，便著手捕捉。蠍子舉起毒刺，說道：「來吧，如果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。