HAPPY GO挺永續、公益共好

HAPPY GO以永續、公益與教育三大核心精神，攜手遠東百貨、元智大學及唐氏症基金會打造永續公益共創計畫，透過線上App永續專區線上藝廊與線下共創畫展，全方位邀請民眾一起加入ESG行列。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示，2021年疫情席捲全球，HAPPY GO發起「Stay together陪你疫起走」公益活動，邀請長期合作公益團體的弱勢孩童小小藝術家創作，傳達對守護全台第一線醫療人員的真摯感謝，期盼發揮企業力量為社會注入暖流。

今年延續「Stay together Stay HAPPY GO」精神，與遠東百貨、元智大學展及唐氏症基金會展開跨領域的共創行動，期望透過藝術攜手集團與公益夥伴，展現龐大的善的力量，一起實踐永續、公益共好。

HAPPY GO長期關懷弱勢孩童，與致力於支持唐氏症及身心障礙者的全人服務唐氏症基金會合作多年，深知藝術治療能有效刺激手部肌肉發展，並在創作中建立自我價值。

此次攜手唐氏症基金會合作多堂課程，過程中唐寶寶與身心障礙青年努力克服握筆不便、注意力不易集中、口語表達困難等挑戰，透過色彩、線條和想像力，創作出多幅動人且富有生命力的作品，不僅展現藝術天份，更傳遞出勇氣、希望與自信。

HAPPY GO邀請卡友一起支持唐氏症基金會「藝術療癒計畫公益活動」，9月5日至9月14日前往HAPPY GO App遊戲賺點專區，欣賞唐寶寶創作過程影片並捐點支持，有機會獲得遠東百貨千元禮券。