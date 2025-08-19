專家：生技業下半年募資有亮點

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

六大生醫公協會昨（18）日舉辦「台灣生技產業發展策略論壇」，資誠會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾表示，近年來台灣生技資本市場與美國、中國大陸及香港比較，相對穩健，去年台灣生技募資金額更達到少見的高峰，有多家業者募資逾10億元，雖然今年上半年募資力道有限，但預期下半年仍然有不少亮點。

曾惠瑾表示，台灣生技產業在今、明年將出現四大趨勢。

首先，新藥研發方面將會百花齊放，預期會有新公司陸續送件；高端醫材方面，具備國際競爭力的產品正逐步成形；數位醫療方面，配合健康台灣政策，將有更多應用落地；CDMO方面也將持續成為資金關注的領域。

她也建議，未來IPO時能恢復「詢圈制」。

