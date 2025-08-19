六大公協會辦論壇 打造生技在地供應鏈要快

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
六大生技相關公協會舉辦「臺灣生技產業發展策略論壇」，台杉投資生技基金合夥人沈志隆（左起）、資誠榮譽副所長曾惠瑾、醫材公會理事長李永川、精準醫療產業協會理事長蔡政憲、生物產協理事長劉理成、研發型生技新藥發展協會理事長蔡正弘及副理事長張鴻仁、數位健康產業發展協會理事吳漢章合照。 記者謝柏宏／攝影
美國對全球祭出關稅與藥價新政，對台灣生技產業的影響程度受到關注。台灣生物產業發展協會理事長劉理成昨（18）日表示，對台灣來說，短期出口恐受衝擊，而由於國內健保長期壓低藥價，未來國際藥廠退出台灣低價市場，將造成缺藥問題惡性循環；他呼籲台灣應更加強建立在地供應鏈，並打造為亞洲研發重要樞紐。

台灣生物產業發展協會發起，邀請台灣研發型生技新藥發展協會、中華民國製藥發展協會、台灣精準醫療產業協會、台灣醫療暨生技器材公會、台灣數位健康產業發展協會等六大公協會昨天共同舉辦「台灣生技產業發展策略論壇」，為下周行政院生技產業策略諮議委員會（BTC）會議的召開，先行向政府提出建言。

台灣研發型生技新藥發展協會理事長蔡正弘表示，要提升台灣生技醫藥產業國際地位，首先要先確保品質為本，台灣的GMP與PIC/S GMP都已達標，但必須持續提升，才能在國際市場建立信任；其次是讓我國的法規能國際化，衛福部醫藥品查驗中心與食藥署應定期召開專業會議，掌握國際趨勢，加速新藥與學名藥的審查，縮短與全球的差距。

生醫六大公協會及專家群對生技政策建言
生醫六大公協會及專家群對生技政策建言

蔡正弘提醒，我國健保政策長期壓低藥價，導致缺藥問題嚴重，進而影響國際價格談判，建議應擴大「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第17-1條新藥條件，並重新思考差額負擔，讓新藥能有合理待遇。

製藥發展協會常務理事陳誼芬說，台灣的進口原料藥有五成來自中國大陸、三成來自印度，這兩國都被美國課予高關稅，要留意大陸、印度因為減產而減少供貨給台灣，擴大造成台灣缺藥風險。台灣精準醫療產業協會理事長蔡政憲、台灣醫療暨生技器材公會理事長李永川都表示，政府推動生技產業政策，建議應由產業界帶頭在國際市場衝刺，再由政府政策法規配合。李永川並強調，應鼓勵醫院「以醫助產」協助產業建立藥品及醫材提升整體水準。

蔡政憲指出，目前政府確實投入不少資源，但大多以醫院、法人與學校為主，產業參與有限，應在「選題、資源共享、成果轉化」各階段，讓產業與公部門並肩合作。

