上市櫃協會東方領袖講座／ 勞長洪申翰：打造具韌性勞動環境

台灣上市櫃公司協會日前舉行「東方領袖講座」，邀請勞動部長洪申翰發表演講。洪申翰表示，未來勞動政策將圍繞三大核心，包含提升勞工職場安全、建立彈性制度減少勞動力流失、改善勞動力供需，以穩定產業發展，唯有積極打造安全與韌性的勞動環境，才能在國際競爭中站穩腳步。

洪申翰以「打造一個更安全、韌性的勞動市場 」為題發表專題演講。他表示，當他每天收到職災通報時，最擔心是背後家庭的崩潰，這些悲劇凸顯職安制度缺陷，對企業而言，獲利有高低，但對勞工家庭而言，一次職災就是一次難以彌補的裂痕。因此他強調，職場安全必須視為絕對價值，不能以成本為藉口忽視。

洪申翰提到，勞動部將修正《職業安全衛生法》，明定業主責任，要求大包商統合管理，並在規劃階段導入風險評估，未來也將擴大納管高風險工廠與高職災率廠商，強化停復工制度，要求業主主管親自到場確保問題解決，避免悲劇重演。

除工安問題外，女性勞動力大量流失也是一大問題。根據統計，台灣女性勞動參與率在30歲後大幅下滑。洪申翰表示，若職場不夠友善，不僅加劇缺工，更導致少子女化惡化，因為許多女性選擇不生育，這不僅是家庭個人問題，更可能是國家競爭力隱憂，如果社會缺乏支持，最成熟的勞動力反而在黃金階段被迫退出。

他透露，勞動部正規劃制度讓育兒勞工能兼顧家庭與工作，並考慮提供企業經濟支持，降低雇主負擔；同時與金管會研議將職場友善措施納入ESG評估，鼓勵更多企業參與，中小企業是台灣主力，因此政府會蒐集成功案例，推廣給各規模企業參考。

在勞動力供需與移工政策調整方面，洪申翰表示，目前製造、營建、餐飲、醫療等行業缺工最嚴重，尤其技術人力短缺，勞動部將透過開發潛在勞動力、提升技能、留才方案來應對，並補助職務再設計及培訓，協助企業留住人力。

他同時強調，缺工不是單靠引進移工就能解決的問題，關鍵還在於如何讓本國勞工留得下來、用得安心，這都需要企業與政府共同承擔責任。

至於移工政策，他指出，近三年移工人數增加，未來將檢討開放方向，但仍以不影響本國勞工就業與條件為原則，同時提升政府角色，減少對仲介的依賴，保障移工權益並確保勞動力穩定供應。

面對關稅與匯率的衝擊，勞動部也祭出安定措施。洪申翰表示，首要任務是協助勞工安定留職，避免發生失業潮，勞動部已將減班休息勞工的薪資差額補貼由五成提高至七成，適用範圍擴大至九大製造業，並提供參訓津貼、企業訓練補助及再就業輔導，特別針對中高齡與青年勞工，政府會以「最嚴峻情境」規劃資源，協助勞工與產業能共同度過挑戰。

洪申翰強調，勞動政策必須從中長期出發，施政將圍繞三大核心，首先，提升勞工職場安全，確保人命價值不被犧牲；其次，建立更具彈性制度，減少女性與青壯年勞動力流失；最後，改善勞動力供需，包括本國勞工與移工政策。

洪申翰強調，安全、彈性與供需三大核心相輔相成，只有在保障勞工權益的同時，也兼顧產業發展需求，台灣才能建立更穩健的勞動市場，讓企業與勞工在國際競爭中都能站穩腳步。