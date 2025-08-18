智慧經營／大城營建機構董事長賴源釗 用心做出差異化建案

大城營建機構（6171）董事長賴源釗，將「登高始於足下」的道理，實踐在企業經營中，近幾年專注深耕人口快速成長的台中北屯區，推案橫跨十期、14期及機捷特區，單區累計推案數已達24案，社區住戶更是超過萬人，也為他贏得「北屯王」的封號。

大城在北屯還有六案將陸續銷售，賴源釗採取遍地開花的策略，讓有意買房的民眾「走到哪裡都看得到大城的社區作品」，無形中也擴大品牌知名度，在市場脫穎而出。

北屯一哥 密集推案

大城營建機構創立迄今已逾36年，在大台中地區累計已推出88個建案，服務的住戶數超過2萬戶，是中部的老字號建商；目前旗下有大城地產、大城建設、大映建設及大晟營造，其中，大城地產於2002年掛牌上櫃。

台中市北屯區持續受到全台熱切關注，不論是淨遷入人口數、國際教育院所、好市多商場，以及人氣居高不墜的大坑登山步道、黃花風鈴木大道，蓬勃、多元、自然、人文的形象，使得「北屯」成為「宜居台中」的代名詞。

而大城營建早在北屯荒煙漫草之際，就已陸續購入上萬坪土地推案，造就如今青年安居、商圈繁榮的盛況，賴源釗可說功不可沒。一如賴源釗低調務實的處世哲學，鮮少在鎂光燈前露面的他，選擇不爭鋒頭專心致力於自己的賽道，而一張張幸福成家的笑臉，更說明了他當初的選擇沒有走錯，甚至被業界封為「北屯一哥」、「北屯王」。

走在永續思潮之前，喜愛爬山、運動、享受大自然的大城經營團隊，還沒開始接觸ESG定義，卻早已將環境、人本、社會責任的理念融入建案規劃中。

賴源釗認為，建築應回歸到人的生活、人與環境的互動；人嚮往自然，不論到什麼年齡都不會變，而北屯得天獨厚，擁有豐富的自然景觀，就是能夠住一輩子的家最好的立地環境，也是大城決定深耕的關鍵因素之一。對於自己再熟悉不過的領域，賴源釗總以「歸零」的心態重新審視，不因輕忽而懊悔；他也時常提醒團隊：藏在細節裡的，有可能是魔鬼，也有可能是天使，用心專注就能做出差異化領先。

社區營造 商圈共榮

這些細節中的差異化，也體現在大城建案「人本思維」中，如注重通風採光的建築格局，提升住戶生活品質，並在本質上降低耗能；社區戶數規模與電梯設備比例佳，完美平衡居住者的隱私、便利性與時間能源成本。

賴源釗的深耕腳步，不只走在建設開發的路途中，也致力推動包括社區營造、商圈共榮等軟性服務。例如結合北屯在地特色所舉辦的大坑登山家庭日、網球推廣賽、蜂收野餐趴、爵士音樂季等。

此外，目前累計近百家「大城小食光」特約商，並持續洽談增加，藉此提供住戶享有更多生活便利性，打造共榮生活圈。

賴源釗不諱言，透過「推案集中」的策略，也便於就近服務各社區住戶，凝聚住戶的向心力與鄰里的情誼，進一步打造出樂活健康的環境氛圍，為後續推案起到加分的作用。

展望未來，賴源釗強調，大城營建機構專注於自住購屋客層的初心不變，專注機捷與14期等機能充裕、人口豐沛區的開發策略不變。他認為，蹲馬步的功夫練好，即使大風大浪也能站得穩。