商業興觀點／提升AI應用素養

隨著人工智慧（AI）技術快速滲透各行各業，從內容生成、影像處理到資料分析，AI不僅重塑了人們的工作模式，也重新定義了價值創造的方式。然而，在享受科技便利的同時，我們也應該深刻反思：使用AI的素養是否足夠？濫用技術可能引發哪些問題？唯有在理解與自律之下，才能善用AI帶來的正面力量。

AI應用素養，指的是使用者能夠理解AI運作原理、正確解讀生成內容、並以負責任態度運用科技的能力。

以文字生成工具如ChatGPT、影像生成平台如Midjourney為例，雖然操作門檻降低，但若缺乏基本的倫理認知與判斷力，容易因誤用或錯用而帶來負面影響。

面對高度自動化的內容生產，我們需要的不僅是技術操作力，更是批判思考、資訊判別及責任感。

AI技術的濫用問題，已在全球多次引發關注。

例如，美國有政治團隊利用深偽技術（deepfake）製作假影片，操縱輿論，對選舉結果造成干擾；台灣也曾出現詐騙集團以AI模仿親友語音，誘騙民眾轉帳，導致財務損失。

另一方面，一些企業大量使用AI生成文章與設計素材，卻忽視內容品質與著作權問題，結果不僅品牌形象受損，還可能面臨法律責任。這些實例提醒我們，技術中立，但使用方式卻深刻影響結果。

在運用AI工具時，應清楚認識到：AI生成的結果是基於歷史資料訓練，可能隱含偏誤、錯誤或不完整的資訊。

因此，使用者必須對生成內容進行基本的驗證與審核，尤其在進行對外發布、商業用途或涉及法律議題時，更須謹慎確認資訊正確性與合法性。

同時，也要尊重他人智慧財產權與個人資料，避免因引用未經授權的素材或濫用個資而違反相關規定。

在台灣，AI應用涉及的主要法規包括《個人資料保護法》，保障個人資料的蒐集與使用需取得明確同意；《著作權法》，規範創作成果的保護與合理使用。

此外，行政院已啟動《人工智慧基本法》的立法工作，未來將進一步規範AI的倫理準則、開發管理及應用標準。

企業與個人在使用AI工具時，若涉及個資處理、內容營利、或模型訓練資料來源，均應確保遵循現行與即將上路的相關法規。

AI技術無疑為人類開啟了全新的可能性，但如何負責任地運用，才是每位使用者必須共同面對的課題。

只有在理解技術特性、尊重倫理原則、依法合規使用的基礎上，我們才能真正善用AI，推動社會進步，同時維護個人與公共利益。

面對未來，擁有正確的AI素養，將是每個人不可或缺的核心能力。