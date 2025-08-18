發現薇趨勢／99%的省思

2011年秋天，一群抗議者占領紐約祖科蒂公園，發起針對金融資本主義與貧富不均的「占領華爾街」運動。這場無領袖、無政黨的行動，以「我們是99%」為口號，將對體制的憤怒帶上街頭。雖未撼動結構，卻留下當代最尖銳的註解：當1%掌控一切，其餘人口只能苦撐。

13年後，這句話更顯殘酷。根據聖荷西州立大學發布的「矽谷痛苦指數」，該區近十年貧富差距擴大，速度為全美兩倍。九個家族掌握15%的財富，七成財富集中在0.1%人口。

相對的，逾11萬戶幾乎無資產。即使有正職，也難負擔210萬美元的房價，租金成本更居全球第四。這不是市場失靈，而是制度設計使然。極端財富集中摧毀中產階級，導致糧食不安、無家可歸、藥物濫用與家庭暴力激增。矽谷，從創新中心轉為社會崩潰的縮影。

回望2011年，「占領華爾街」運動源自2008年金融海嘯，百萬人失業失屋，金融巨鱷卻靠紓困金再賺一筆。帳篷與標語中的怒火指向核心問題：「為什麼錯的是華爾街，承擔的卻是我們？」

如今的矽谷，如同連續劇重播。生成式AI與數位資本創造驚人財富，卻無法改善人的基本生活保障。中低階工作被自動化取代，紅利集中少數平台，「共享進步」成為一句空話。

馬克思早警告：資本主義終將為自身毀滅創造條件。的確，科技資本主義正驅動著這輛失控列車。這背後的推手，正是從1980年代以來主導全球政策的新自由主義。這套強調自由市場、小政府、個人責任的體制邏輯，實際上是讓資本自由，讓制度卸責。財富得以無限集中，而社會安全網則被視為干擾效率的累贅。

在這樣的框架下，不平等不再被視為制度錯誤，而是個人失敗；階級不再是社會問題，而是你不夠努力。

數據最誠實。1989年，美國執行長薪資為員工的58倍，2018年為278倍。英國前1%家庭財富是後50%的五倍。這不只是收入差距，而是階級斷層——努力不再能翻轉命運，出身決定一切。「占領華爾街」揭穿了「只為1%設計的體制」的真相。占領華爾街運動雖未促成立法，卻讓「我們是99%」成為世代標語，催生富人稅、學貸減免與基本收入等公共討論，也激發更多的草根運動。

然而十多年後，不平等加劇。2023年，美國前10%的人口掌握超過70%的財富，而底層50%僅擁有3%。疫情期間，數百萬人失業，科技巨頭資產卻創新高，社會信任進一步崩解。

這不只是財富分配的問題，而是價值觀轉向的結果。新自由主義讓我們從「我們」變成「我」，美化了剝削，賺不到錢歸咎個人。制度冷漠轉化為文化冷漠，於是社會放棄追求共好。

「我們是99%」不只是抗議口號，而是時代的警鐘。當體制無法照顧多數人，帳篷與集會便成為唯一的語言。如果我們仍相信自由與民主，就不能對貧富差距視若無睹。真正的危機，不是貧窮，而是我們習慣了不平等的存在。

今天的矽谷，很可能就是十幾年後的台灣。技術可以複製，制度卻未修補。我們或許無力煞車，但至少該誠實面對，它正駛向我們不願意去的地方。