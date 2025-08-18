從寓言學管理／得意忘形 全盤皆輸

話說，男孩在城牆前捉蚱蜢，一下子捉了許多。忽然看見一隻蠍子，他以為也是蚱蜢，便著手捕捉。蠍子舉起毒刺，說道：「來吧，如果你真敢這樣做，就連你捉的蚱蜢也會統統失掉。」故事寓意，在成功光環加持下，若得意忘形而忽略風險，將導致全盤皆輸的後果。

成功，在組織內意味著克服挑戰，完成艱鉅目標。此成功印記，不僅標示個人的豐功偉業，也成為人人追捧、傳頌的典範。

能晉升管理職者，多曾立下彪炳戰功，方被提拔。並期望藉此經驗，帶領團隊獲致更多的成功。但面對成功典範，可尊崇成功紀錄，卻得小心該「典範」，是否能依樣畫葫蘆地，復刻在未來的挑戰上。

對曾有輝煌紀錄的人而言，容易因成功印記而過度自信。

˙對能力優勢過度自信：因成功實績，高估個人能力優勢，小瞧了劣勢。

˙對成功模式過度自信：相信只要照著相同方式，同樣能獲致成功。

˙對克服困難過度自信：基於成功經驗，低估挑戰難度，忽略可能風險。

故事中，男孩一下子捉了許多蚱蜢，如同順風順水的成功者，志得意滿之餘，過度樂觀且自負地以為，下隻蚱蜢同樣唾手可得。在此光暈下，看不清蠍子所代表的風險，導致暴露於未知凶險中。

因過去的成功及未識風險，人性上，將大膽地投入資源。一旦風險超越可承受程度，將使過去的成功果實盡失。如同蠍子所言：「連你捉的蚱蜢也統統失掉。」

投資詐騙手法常利用此人性弱點。首先，讓受害者小贏一把，讓其相信這是個可翻轉人生的機會。待受害者加碼投資後，詐騙集團隨即捲款而逃。此外，所謂成功方程式，除了雄才大略，還得包含天時、地利、人和因素。

˙天時：指時間上的有利條件，如時機、機遇等。

˙地利：指空間上的有利條件，如區段、位置等。

˙人和：指人員上的有利條件，如人才素質、向心力等。

須先自問，這次的天時、地利、人和條件，與上次的成功案例，是否完全相同？若答案為「否」，那如何確保先前方式，能克敵制勝呢？

但在成功光環及他人讚揚下，往往催化不可一世的豪情壯志，相信必可一舉「再度」成功。然而如同科學實驗，設定不同，解決方式必然有別，非簡單套用即可。

為避免因自負而得意忘形，管理者可設法降低誤判機率。

一、問題分析：決策前，須經過深入的問題分析步驟。看清楚問題點究竟是蚱蜢，還是蠍子？再決定捕捉方式。

二、輔助大臣：搭配有失敗經驗者，擔任輔佐顧問，他們反而能更謹慎小心地，留意可能危害。

三、第二方案：任何決策均須一個以上方案供選擇。既需選擇，就得考量利弊得失，藉此看清機會與風險。

四、風險經驗：透過知識管理，傳承風險案例。這些曾被蠍子傷害的經驗值，可提醒防範風險。

成功，可增強前行的勇氣及承擔更大挑戰的意願，是件好事。但既是挑戰，就必須涉險，就得辨識風險，做好管控。

但對一帆風順的人而言，由於過去過關斬將，不覺有何險阻，容易對風險無感，而不慎碰觸他人眼中顯而易見的蠍子，導致一敗塗地。

俗話說：「失敗為成功之母」。然若固守成功方程式，落入框架而無法覺察風險。最終，成功將反成為失敗之源。