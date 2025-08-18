關稅海嘯第一排！工具機大廠瀧澤每周五集中排休

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
瀧澤科是全球知名的CNC車床製造廠。聯合報系資料照片／記者宋健生攝影
關稅海嘯第一排！工具機大廠瀧澤科（6609）18日證實自8月22日起集中每周五「排休」，預計實施3個月。公司強調，此舉不僅能讓員工獲得更完善的休假保障，也能讓公司在管理上更具彈性，進而提升整體營運效能。

美國川普（Donald Trump）關稅對業界的衝擊似乎正逐漸浮上檯面，近期網上流傳上櫃公司瀧澤科發出休假實施通知，將自本周五起實施周五休假制度，預計實施3個月，後續再依訂單狀況做調整。

瀧澤科技18日證實指出，面對全球經濟波動與匯率變化的挑戰，深耕台灣在地市場長達52年的瀧澤科技，宣布啟動「營運效能優化專案」，旨在透過智慧化管理與人力資源的精準配置，鞏固企業競爭力，邁向永續發展。

此專案的重點措施之一，是推動「員工特休集中管理計畫」。公司考量到部分同仁因業務繁忙而無法充分利用特休假，為確保同仁能獲得完整的休息與充電，且讓生產工作能順暢及管理，公司鼓勵並統一安排部分員工於8/22起每周五集中排休，預計實施3個月。此舉不僅能讓員工獲得更完善的休假保障，也能讓公司在管理上更具彈性，進而提升整體營運效能。

瀧澤主管表示：「我們深信，員工是公司最重要的資產。此項計畫的實施，是我們在瞬息萬變的商業環境中，為確保企業體質更強健、為員工創造更優質工作環境的積極作為。未來，我們將持續致力於優化管理，以卓越的服務與產品，回饋廣大的消費者與客戶。」

據了解，瀧澤科成立於1971年，主要從事研發、製造車床及PCB鑽孔機之廠商，為受關稅衝擊最重的工具機產業之一。瀧澤科Q2本業獲利大幅提升至0.29億元，但因台幣Q2強升，認列匯損，單季稅後淨損0.72億元，每股虧損0.99元，上半年每股虧損0.74元，較去年同期0.96元轉虧。

