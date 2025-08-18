債務人煉油產能優於預期 應收帳款提前收回有望？中鼎楊宗興這麼說

中鼎（9933）承攬CVRF（原名為BKRF）生質柴油廠更新工程案，雖有母公司GEH（原名為GCEH）提供有擔保設定（Mechanic'sLien），但今年4月16日因聲請重整，導致中鼎有高達約196.04億元應收帳款未收回。

不過中鼎董事長楊宗興18日在法說會中表示，公司已在首季提列預期信用減損約30.41億元，對營運淨影響數約25.35億元；本（8）月11日美國法院通過GEH重整計劃，同時下市成為私有公司，第2季無需再提列虧損，加上新台幣升值，目前中鼎對該案應收帳款約150億元上下。

不過楊宗興指出，在11日美國法院通過GEH重整案後，雖然第2季無需再先行提列美國投資虧損，但第2季因有新台幣升值，加上操作衍生性商品損失，單季每股純益僅0.32元，低於去年同期每股獲利0.76元。

另外，楊宗興表示，法院通過GEH重整計劃後，中鼎美國原本的工程款請求權已獲確認；目前生質柴油廠每日煉油8,500~9,000桶，超過法院設定的每日可煉8,500桶，符合原定計劃，但不會擴產。

累計中鼎今年上半年營收達464.48億元、年減22.7%，毛利率為9.36%，營業利益達2.92億元、年減85.5%，稅後虧損9.63億元，較去年同期稅後純益10.7億元大幅衰退，每股淨虧1.2元、大幅低於去年同期每股純益1.34元。