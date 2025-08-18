橘焱胡同跨出國際化第一步「開丼」成功插旗美國

連鎖餐飲集團橘焱胡同（2761）宣布，首家美國「開丼」門市已於8月15日在洛杉磯商場美食街試營運，預計本周將正式開幕，為集團首次進軍北美市場。公司表示，將以加州作為北美拓展起點，未來持續評估多品牌進駐機會，加速推動國際化布局。

展望後市，董事長吳念忠與總經理楊哲瑋表示，2025 年為集團調整年，短期雖承受獲利壓力，但透過海外展店、換股整合與多品牌發展，預期 2026 年起恢復穩健獲利，並於三年內將平價連鎖品牌門市數量翻倍，建立長期成長引擎。

橘焱胡同集團目前旗下共有 15個品牌、總店數 60 家，年底前預計再開出 5 家新店，其中「胡椒廚房」3 家、「開丼」2 家，屆時門市總數將達 65 家，其中中價位品牌為主要擴張來源，顯示「中平價連鎖」已成為集團營運新動能。

橘焱胡同於 8 月 13 日董事會通過母子公司換股案，確立未來發展「中平價連鎖」的營運方向。此次換股不僅是財務與股權結構的調整，也明確宣示集團將以多品牌、多價位帶模式，擴大市場滲透率與成長動能。今年 3 月起由「開丼」創辦人楊哲瑋接任總經理，進一步凸顯集團推動轉型的決心。