生醫六大公協會向政府提建言 呼籲強化本土供應鏈、重視台廠醫藥靭性

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
五大生技相關公協會舉辦「臺灣生技產業發展策略論壇」，台杉投資生技基金合夥人沈志隆（左起）、資誠榮譽副所長曾惠瑾、醫材公會理事長李永川、精準醫療產業協會理事長蔡政憲、生物產協理事長劉理成、研發型生技新藥發展協會理事長蔡正弘及副理事長張鴻仁、數位健康產業發展協會理事吳漢章合照。記者謝柏宏／攝影

美國對全球祭出關稅與藥價新政，對台灣生技產業影響有多大，台灣生物產業發展協會理事長劉理成18日表示，對台灣來說，短期出口恐將受到衝擊，而由於國內健保長期壓低藥價，未來國際藥廠退出台灣低價市場，將造成缺藥問題惡性循環，他呼籲台灣應更加強建立在地供應鏈，並打造為亞洲研發重要樞紐。

由台灣生物產業發展協會發起，邀請台灣研發型生技新藥發展協會、中華民國製藥發展協會、台灣精準醫療產業協會、台灣醫療暨生技器材公會、及台灣數位健康產業發展協會等五大公協會昨日共同舉辦「臺灣生技產業發展策略論壇」，為下周行政院生技產業策略諮議委員會（BTC）會議的召開，先行向政府提出建言。

台灣研發型生技新藥發展協會理事長蔡正弘表示，要提升台灣生技醫藥產業國際地位，首先要先確保品質為本，台灣的GMP與PIC/S GMP都已達標，但必須持續提升，才能在國際市場建立信任；其次是讓我國的法規能國際化，衛福部醫藥品查驗中心（CDE）與食藥署（TFDA）應定期召開專業會議，掌握國際趨勢，加速新藥與學名藥的審查，縮短與全球的差距。

蔡正弘提醒，我國健保政策長期壓低藥價，導致缺藥問題嚴重，進而影響國際價格談判，建議應擴大「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第17-1條新藥條件，並重新思考差額負擔，讓新藥能有合理待遇。

製藥發展協會常務理事陳誼芬說，台灣的進口原料藥有五成來自中國大陸、三成來自印度，如今這兩國都被美國課予高關稅，要留意中、印兩國因為減產而減少供貨給台灣，擴大造成台灣缺藥風險。

台灣精準醫療產業協會理事長蔡政憲、台灣醫療暨生技器材公會李永川兩人不約而同表示，政府推動生技產業政策，建議應由產業界帶頭在國際市場衝刺，再由政府政策法規配合。李永川並強調，應鼓勵醫院「以醫助產」協助產業建立藥品及醫材提升整體水準。

蔡政憲指出，目前政府的健康台灣、AI數位健康、甚至前疫情時的大建設，確實投入了不少資源，但大多仍以醫院、法人與學校為主，產業參與有限，建議應該在「選題、資源共享、成果轉化」各階段，讓產業與公部門並肩合作，他並建議，政府應擴大「監理沙盒」的推動，有條件開放外泌體應用。

