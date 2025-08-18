美國關稅影響減班休息2388人 金屬機電業居多
勞動部今天公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時人數3934人，勞動部內部統計，其中因美國實施對等關稅受影響人數有2388人，主要是製造業中的金屬機電業居多。
勞動部發布新聞稿，勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位共191家，實施人數3934人，比8月1日公布家數增加1家，多了493人。
勞動部內部統計，因美國對台灣實施20%對等關稅而減班休息人數就有2388人，主要是製造業受影響最大，其中又以金屬機電業為主，有一家主要外銷美國的汽機車車燈業者，一次通報減班休息人數就達412人，還有一家LED車燈模組廠商，因關稅造成訂單減少，通報減班休息人數88人。
勞動部表示，多數事業單位的實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月以下；較去年同期家數為268家，實施人數為4617人，減少77家，實施人數減少683人。
勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言