美國關稅影響減班休息2388人 金屬機電業居多

中央社／ 台北18日電

勞動部今天公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時人數3934人，勞動部內部統計，其中因美國實施對等關稅受影響人數有2388人，主要是製造業中的金屬機電業居多。

勞動部發布新聞稿，勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位共191家，實施人數3934人，比8月1日公布家數增加1家，多了493人。

勞動部內部統計，因美國對台灣實施20%對等關稅而減班休息人數就有2388人，主要是製造業受影響最大，其中又以金屬機電業為主，有一家主要外銷美國的汽機車車燈業者，一次通報減班休息人數就達412人，還有一家LED車燈模組廠商，因關稅造成訂單減少，通報減班休息人數88人。

勞動部表示，多數事業單位的實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月以下；較去年同期家數為268家，實施人數為4617人，減少77家，實施人數減少683人。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

美國 勞動部 減班休息

