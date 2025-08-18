台中社宅「春社安居B」動土 392戶估2029年完工

國家住都中心18日在台中市南屯區舉辦「春社安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮，規劃392戶居住單元，預計2029年完工，總工程經費約22億7,190萬元，將由中央全額投資興建。這是中央在台中動土的第11處社宅，也是南屯區第2處。

國住都表示，「春社安居」A、B分別將於2028年及2029年完工，兩案合計可提供794戶社宅，回應南屯區租屋需求持續增長的壓力，打造安心、友善且可負擔的居住選擇。

「春社安居B」位於七星南街、忠勇路及永春北路街廓內，基地西側緊鄰正在興建的「春社安居A」，南側為嶺東郵局，周邊有忠勇路商圈與嶺東生活圈，市場、超市與公園林立，生活機能完善。

交通方面，本案距南屯交流道車程約5分鐘，開車10分鐘即可抵達高鐵台中站，便利性高。鄰近嶺東科技大學、台中科技大學南屯校區，以及精密機械科技創新園區與台中工業區，未來可供學生與就業人口就近租屋。

「春社安居B」規劃2棟地上14層、地下3層建築，除392戶居住單元外，也將設置4間店鋪，以及身心障礙者自立生活中心、日照中心、小作所及社區居住空間，提供多元的身心障礙支持服務。地面層留設大面積開放空間，以無圍牆設計打造社區花園與樂活廣場，串聯鄰街的「春社安居A」與春社公園，成為與周邊居民共享的休憩場域。