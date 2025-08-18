豐興鋼筋三周連漲後開平盤 建築用鋼進入整理階段

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興鋼鐵（2015）18日開出新盤價，繼過去三周連續調漲後，本周選擇全面開平盤，廢鋼、鋼筋與型鋼均維持前一周水準，符合市場預期；台鋼集團易昇、慶欣欣跟進，建築用鋼行情橫向整理。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料行情緩步走高，對鋼價形成支撐。美國大船廢鋼無新報價，日本H2廢鋼與美國貨櫃廢鋼則各自上漲5美元，分別來到每公噸315美元與310美元；澳洲鐵礦砂則小幅走高，由每公噸100.85美元升至100.95美元。

豐興業務會議拍板，廢鋼、鋼筋與型鋼平盤。廢鋼收購基價每公噸8,100元，鋼筋1.66萬元，型鋼2.38萬元。

