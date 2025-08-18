聯友舉辦上市前記者會 總座吳永中：隨著硫酸鈷放量出貨 挹注營運可期

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
聯友總經理吳永中。記者吳秉鍇／拍攝
稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬（7610）18日舉行上市前記者會，該公司總經理吳永中表示，聯友第2季由虧轉盈後，預估下半年隨硫酸鈷放量出貨，將可望同步挹注營收及獲利貢獻。

聯友總經理吳永中說，中國大陸為全球最大鎢金屬生產國，供應全球逾八成鎢原料，大陸鎢金屬冶煉原料產品出口，其國內增值稅無法退稅，美國於今年1月1日起對中國大陸鎢製品課徵25%反傾銷稅，2025年2月4日起大陸將鎢原料作為反制美國關稅手段。

三重因素疊加，造成今年4月起鎢金屬供給短缺，帶動一波創歷史新高且延續至今的價格上漲波段。多方因素及地緣政治衝擊下，促使國際大廠加速尋求安全、穩定的非中國大陸來源，聯友身為全球前三大鎢酸鈉出口商，憑藉在廢鎢回收與再利用技術上的領先地位，正好符合供應鏈風險分散需求。

聯友主要終端客戶包括台積電（2330）、蘋果、特斯拉等國際大廠，並長期與多家日系商社集團建立供貨合作關係，擁有穩定長期利基市場，公司評估下半年高機率維持此一趨勢，看旺後續表現。

他並說，除了鎢金屬產品外，聯友公司100%持股的子公司聯友能源，成功完成高值化產線，生產電池級的硫酸鈷，第2季起開始出貨，即受到下游鋰電池正極材料製造商客戶的青睞。

目前剛果是鈷金屬出口量第一大的國家，今年2月份剛果政府宣布限制鈷金屬出口四個月後，造成國際鈷金屬市場供需缺口達6萬噸，第2季國際鈷金屬平均報價較第1季上漲37%，6月下旬剛果政府再度延長鈷金屬出口限制三個月，供需失衡狀況暫難解決，下半年鈷金屬國際報價支撐力道仍然強勁。

值得一提的是，聯友能源今年第4季將推出更高技術門檻的金屬鈷粉，其國際報價較電池級硫酸鈷高出30%以上，將可望進一步挹注營收及獲利貢獻。

