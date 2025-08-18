天品集團進軍商用無人機市場 搶攻全球百億美元商機

天品（6199）18日宣布營運轉型升級計劃再下一城！繼跨足 AI 事業版圖，進軍 AI 水冷伺服器關鍵清洗服務市場領域後，再將結合台灣無人機應用發展團隊菁英，合組集團子公司，初期資本額將為1億元， 進軍高階商用無人機市場，預計今年年底前設立完成。

天品表示，將藉由國內、外專家積極輔導，投入高階商用無人機研發、測試與製造，聚焦創新複合材料、關鍵零組件及垂直應用解決方案，以深耕農林漁牧之商業無人機產業運用為第一步，再積極搶攻全球百億美元級的無人機商機。

天品指出，面對市場更迭，採取「多元產業布局、多角化經營」策略，擴張集團事業版圖與未來成長動能，繼傳統生命服務產業轉型為融合 AI 科技技術與價值傳承的現代企業藍圖，再跨足 AI 潔淨科技領域後，持續推動跨產業轉型，透過佈局高科技與高成長產業，開創新的營收動能。

天品強調，進軍無人機產業，正是在「AI 潔淨科技」之後，持續深化科技事業佈局的重要一步，展現多角化經營的決心與彈性。

根據 Drone Industry Insights（DII）的最新報告指出，全球無人機市場規模預估到 2030 年將達到578 億美元，商用無人機市場的年複合成長率為 7.9%，主要的產業應用最大的市場來自於能源產業，貨運、快遞、內部物流與倉儲等則展現最高的年複合成長率。

另外，根據國外研究機構 Markets And Markets 最新報告指出，軍用無人機的採購量將從 2025 年 4.03 萬架增加至 2030 年的 5.88 萬架，整體市場規模將從 2025 年的 158 億美元，以年複合成長率 7.6％的速度成長至 2030 年、達228.1 億美元，全球無人機市場正快速蓬勃發展。

台灣無人機產業也正快速成長，根據美台 DSET(Democracy, Society, and Emerging Technology)針對無人機的民主服務的研究指出，台灣無人機的產量目標將從 2024 年 4 月至 2025 年 4 月期間，每年生產 8,000 架至 10,000 架，至 2028 年的年產量提升至 18萬架，整體市場規模將從 2024 年的約 50 億元（約 1.55 億美元），預計至 2028 年將達 300 億元（約 9.38 億美元）。台灣擁有機身複材、自動控制、飛航電腦等關鍵裝備的完整聚落與供應鏈，擁有相當完整的產業聚落和供應鏈，且政府已將無人機產業列為國家發展重點，積極投入研發並組建產業聯盟。

天品指出，初期將專注於無人機、無人船與無人系統的研發、設計、生產，運用國內外專業人員多年來所累積的精密製造與高科技產業經驗，結合在地研發團隊，推動無人機自主研發與國際技術合作，提升產品的核心競爭力，並持續追蹤市場動態與技術演進，推出符合產業需求的新產品與解決方案。同時，將針對救災、農業、物流、巡檢等高成長應用場景，開發專業型無人機解決方案，並提供客製化服務，以滿足多元化客戶需求。

此外，配合民航局「遙控無人機飛航管理系統（UTM）」之推動，天品計畫在5年期長遠營運轉型升級的藍圖中，攜手專家建構空中醫療級緊急救援/醫療網絡，涵蓋「天然緊急救助系統、城市救災訊息系統、醫療物資血漿殊異運送、傷患緊急救治、重大傳染病擴散應對、核生化傷患救助系統」等應用，展現無人機在公共安全與醫療領域的深度價值。

展望 2025 年下半年，天品集團對於整體營運成長深具信心。累計今年前7月營收7,190.2 萬元，年增 35.56%。7月單月營收 1,862.9 萬元，年增145.25%。