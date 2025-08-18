福懋油等6公司申請聯合合船進口黃豆 公平會通過

快訊

中央社／ 台北18日電

福懋公司等6家業者申請聯合合船進口黃豆，由於具有整體經濟與公共利益，公平會今天宣布以附加負擔許可，通過此聯合行為案。

公平會今天發布新聞稿指出，公平會18日委員會議通過准予福懋油脂股份有限公司、泰山企業股份有限公司、福壽實業股份有限公司、中聯油脂股份有限公司、大成長城企業股份有限公司及長輝事業股份有限公司等6家業者申請合船進口黃豆聯合行為許可，許可期限自114年9月1日至119年8月31日止。

福懋公司等業者為了合船進口黃豆，曾向公平會申請聯合行為例外許可，並經公平會附加負擔予以許可，後續於許可期限將屆前，也多次向公平會申請延展許可期限。

公平會表示，這次福懋公司等業者在原許可期限屆期後，打算變更參與業者名單，因此依公平交易法15條第1項但書第5款規定，重新申請聯合行為例外許可。

公平會認為，福懋公司等6家業者申請黃豆合船進口可提高參與業者的運費議價能力，且合船進口數量占總進口量比例不高，市場上也有其他合船組或進口業者相互競爭，參與業者有誘因將節省的成本反映在售價，進而使相關經濟效益得以擴散至消費者。

此外，經綜合評估，公平會認為，合船進口可使相關業者增加國際運費議價能力，掌握原料供應，有助於維持下游產業鏈供貨，以及因應國內急迫偶發性市場需求。

公平會認為，此案合船進口黃豆聯合行為，有益於整體經濟與公共利益，因此准予附加負擔許可。附加負擔內容有3項，一是申請人不得利用此許可從事其他聯合行為，或無正當理由拒絕他事業加入聯合行為。聯合行為主體變動並應報經公平會備查。

第二，申請人不得利用此許可，限制任一申請人自由決定其合船進口數量，或禁止任一申請人自行採購進口。

第三，申請人應將聯合行為的執行情形，包括每船次各進口人的登記採購量、實際採購量、採購裝船期及採購價格、裝貨船開航日期及抵達港口日期，各申請人每月進口量、加工量、銷售量、庫存量等資料，按季函報公平會。

黃豆 公平會

