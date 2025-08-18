AI資料中心建設收緊全球銅市場 供需有利價格走升

根據Mining.com報導，彭博新能源財經 (BNEF) 的最新報告顯示，人工智慧 (AI) 資料中心的快速建設有可能進一步收緊全球銅市場，2035年銅供應缺口可能達到600萬噸。

BNEF分析師表示，未來十年，該產業的銅需求量平均每年約為40萬噸，並在2028年達到57.2萬噸的高峰值。到2035年，資料中心的累計用銅量可能超過430萬噸。此外，電力傳輸和風能等其他行業的需求也激增，預計到2035年，這些產業的銅使用量將成長近一倍。AI 產能的增加，讓本來已緊張的市場帶來更多壓力，而多年來對新銅供應的投資不足又加劇市場緊張的局面。

根據Mining Weekly.com報導，尚比亞是非洲的第二大銅生產國，其礦業部長保羅·卡布斯韋 (Paul Kabuswe)在上週表示，今年上半年的總產量約為43萬9,644公噸，其中，第1季的產量約為22萬4,000噸，第2季產量約為21萬5,644噸。由於其國內有四座礦場出現問題，因此今年第2季尚比亞的銅產量略有下降。卡布斯韋列舉中金礦業公司 (Sino Metals)與第一量子礦業公司(First Quantum Minerals)在尚比亞的礦場中，分別有酸性溶液洩漏，以及礦石品位降低的問題，因此造成銅產量下降。

街口投信表示，在AI資料中心不斷擴建的影響下，全球對於銅的長線需求將升高，加上銅產量無法大量增產，甚至可能萎縮的狀況下，預期銅價的長線變化，將有穩定的支撐力道，逐步將其價格維持在一定的水準。