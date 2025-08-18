快訊

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

美國國家颶風中心發布四級颶風警告 恐衝擊墨西哥灣地區海上油井作業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信整理，由於川普俄羅斯總統普丁舉行峰會，但未能達成停火協議，使得上周五(15日)油價下跌收低。根據路透社的報導，川普在阿拉斯加與普丁上周五舉行近三個小時的會談，這是自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的首次美俄峰會。川普表示，結束俄羅斯和烏克蘭之間戰爭的最佳方式是直接達成和平協議，這將結束戰爭，而不是僅僅達成停火協議。而這一聲明將受到莫斯科的歡迎，莫斯科表示希望全面解決問題，而不是暫停局勢，但由於雙方立場「截然相反」，因此解決起來會很複雜。但普丁暗示俄羅斯長期以來對戰爭的立場沒有任何變化，也沒有提及與烏克蘭總統澤倫斯基會面。

川普鼓勵普丁在烏克蘭停火方面取得進展的籌碼之一就是放鬆美國對俄羅斯能源產業和出口的制裁。不過如果沒有進展，川普還威脅將採取更嚴厲的制裁。

另外，根據中國大陸國家統計局的數據顯示，由於中國國營煉油廠產能利用率提高，中國大陸7月煉油吞吐量年增9%，達到每日加工原油1,485萬桶。

值得留意的是，美國國家颶風中心表示，颶風艾琳是 2025 年大西洋颶風季的首場颶風，已發展成為危險的四級颶風，並繼續快速增強。倘若該颶風持續增強並侵襲墨西哥灣地區的話，可能會影響到沿岸地區的煉油廠以及該地區的海上油井作業。

川普 颶風 俄羅斯

