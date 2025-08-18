為升電裝投入無人機反制系統市場 開拓國內外商機

過去專注於汽車電裝與智慧感測解決方案的為升（2231）18日宣布，將正式跨足無人機反制系統（C-UAS）市場，與國際國防科技公司展開合作，在台灣生產銷售及共同開發國際市場。

烏俄戰爭以來，無人機在戰場上發揮的作用超出想像，從而導致無人機與無人機反制技術成為兵家必爭之地，特別是在軍事與敏感基礎設施防護領域，無人機所帶來的威脅已被全球安全單位列為優先處理課題。

該國防科技公司專注於開發模組化無人機反制系統，並廣泛應用於軍事基地、機場、政府建築、能源設施與大型活動現場等關鍵空域保護。其核心技術涵蓋射頻（RF）探測、雷達整合，以及干擾（Jamming）與定向防護技術，可做到即時偵測、識別、干擾、追蹤與反制無人機的潛在威脅。

過去專注於汽車電裝與智慧感測的為升電裝，在毫米波雷達、胎壓偵測系統（TPMS）及智能安防等領域已深耕多年，並具備射頻信號處理、AI 影像分析與多感測器融合的核心技術，這些能力，與無人機反制系統的技術需求高度契合。無人機反制系統也將成為為升公司繼 ADAS／毫米波雷達、通用型胎壓偵測系統、智能安防之後的第四大成長動能。公司透過跟該公司的合作，不但引進其先進的模組化 C-UAS 技術，並將負責台灣市場的推廣與在地化整合及無人機反制系統研發與製造，並預計在東協與中東等市場進行合作計畫。

為升公司指出，他們之所以選擇跟該公司合作，著重於其偵測防禦系統以輕便可攜、快速部署及法規合規為特色，亦即能根據不同國家法規切換干擾模式，並支援固定式、移動式及便攜式部署模式，也提供全天候自動警戒系統，不需人工操作便可即時通報與反制。同時該公司曾在國際大型賽事、國際機場反制系統、油田安保與軍事基地防護等案例中提供空域防護，產品品質安全卓越，具備高度國際認證與市場信譽。

對為升公司而言，除了國防用途，隨著商用與民用無人機的快速普及，空域安全風險持續升高。非法航拍、跨境走私、空中干擾甚至恐攻威脅，促使各國政府與企業積極部署無人機反制系統。根據多項市場研究，全球無人機反制系統市場規模將在未來數年內呈現雙位數成長，亞洲市場更因地緣政治與基礎設施保護需求，有望成為增長最快的區域，因此無人機反制系統市場具長期戰略價值，結合為升公司在射頻偵測、感測器模組、AI 影像辨識與系統整合的既有優勢，未來有機會切入軍事、民航與關鍵基礎設施等多元應用場景。

為升公司強調，此次跨足無人機反制系統市場，不僅是產品線多元化，更是公司邁向高門檻、高成長防務科技領域的重要一步。短期內，公司將以台灣市場為起點，中長期則將與自家AI監控系統結合，開拓東協與中東市場。

台灣地處亞太戰略要衝，除軍方需求外，機場、濱海、港口、發電廠與電力設施、科學園區、政府機關與大型活動會場等，皆有空域防護需求。由於無人機體積小、低空飛行、雷達截面積低且易於改裝，傳統空防系統往往難以及時偵測與攔截，這也促使「無人機反制系統」（C-UAS）成為全球防務科技與公共安全的新興市場。台灣也在2024年明確聚焦於「無人機系統」、「無人機反制系統」及「人工智慧AI運用」3大重點發展。

為升電裝指出，透過具有跨國卓越實績的國際國防科技公司的技術結盟，為升能迅速提供符合國際標準的 C-UAS 解決方案，並可依本地法規與環境條件進行優化，搶占先行者優勢。在地緣政治風險升高與無人機應用快速擴張的背景下，無人機反制防禦市場被視為下一波安防產業的重要藍海。憑藉該公司既有成熟技術與為升電裝的在地化實力，雙方合作有望快速切入市場並建立領先地位，為公司營收與品牌形象注入全新成長動能。