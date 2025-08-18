聯友金屬：美中關稅戰鎢價大漲 看好鎢酸鈉市場前景

稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬預計9月上旬掛牌創新板上市。總經理吳永中今天表示，中國為全球最大鎢金屬生產國，供應全球逾8成鎢原料，美中貿易戰、關稅戰造成鎢價大漲，看好產品鎢酸鈉市場前景。

聯友金屬今天舉行媒體交流會，吳永中說明，中國為全球最大鎢金屬生產國，供應全球逾8成鎢原料，中國鎢金屬冶煉原料產品出口，其國內增值稅無法退稅，美國於今年1月1日起對中國鎢製品課徵25%反傾銷稅，2025年2月4日起中國將鎢原料作為反制美國關稅手段；三重因素疊加，造成今年4月起鎢金屬供給短缺，帶動一波創新高且延續至今的價格上漲波段。

聯友金屬表示，電子級硫酸鈷今年4月出貨，供應電池正極材料廠，另外，價格更好，應用於合金材料的金屬鈷粉明年第1季可望貢獻營收，金屬鈷粉可望成為明年成長動能，聯友金屬也是亞洲唯一中國以外的鈷粉供應商。

聯友將於19日舉辦上市前業績發表會，預計9月上旬掛牌創新板上市。聯友為台灣首家以循環經濟模式生產重要稀有金屬鎢及鈷的廠商，以自有專利技術將鎢、鈷等稀有金屬資源進行回收、純化、精煉、再製造等過程，高效提純鎢金屬及鈷金屬，生產高品質鎢酸鈉及硫酸鈷，廣泛應用於工具機、刀具、印刷電路板（PCB）、電池及先進材料產業，成功打造涵蓋上游廢料處理至下游產品製造的一條龍循環經濟模式。

吳永中指出，聯友金屬為全球前3大鎢酸鈉出口商，憑藉在廢鎢回收與再利用技術上的領先地位，正好符合供應鏈風險分散需求。聯友主要終端客戶包括台積電、蘋果、特斯拉等國際大廠，並長期與多家日系商社集團建立供貨合作關係。

除了鎢金屬產品外，聯友100%持股的子公司聯友能源，成功完成高值化產線，生產電池級的硫酸鈷，第2季起正式開始出貨，即受到下游鋰電池正極材料製造商客戶青睞。剛果是目前鈷金屬出口量第一大的國家，今年2月剛果政府宣布限制鈷金屬出口4個月後，造成國際鈷金屬市場供需缺口達6萬噸，第2季國際鈷金屬平均報價較第1季上漲37%，6月下旬剛果政府再度延長鈷金屬出口限制3個月，供需失衡狀況暫難解決，下半年鈷金屬國際報價支撐力道仍然強勁。

聯友統計，2025年第2季合併營收為新台幣3.49億元，較第1季大增超過1倍，稅後淨利新台幣3836萬元，每股稅後盈餘0.91元，單季轉虧為盈，主要在於公司第2季鎢酸鈉平均售價較第1季增加27%，出貨量較第1季成長2成以上，加上新產品電池級硫酸鈷正式開始出貨，並推升整體毛利率達21.49%。

聯友說明，由於鈷金屬是由鎢酸鈉製程副產品所製造，對整體成本影響不大，預估下半年隨硫酸鈷放量出貨，將可望同步挹注營收及獲利貢獻。

聯友子公司今年第4季將推出更高技術門檻的金屬鈷粉，其國際報價較電池級硫酸鈷高出30%以上。金屬鈷粉目前廣泛應用於硬質合金、磁性材料等領域，對精密度與純度的品質要求極高，屬於高階金屬原料，目前正與下游客戶進行鈷粉的終端產品測試，預估待金屬鈷粉正式推出後，將成為全球首家循環製程生產金屬鈷粉的公司。