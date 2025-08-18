天品進軍商用無人機市場！搶攻全球百億美元商機

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
基督教墓園概念股天品啟動轉型計畫，繼跨足AI科技產業後，再進軍無人機產業。圖左至右依序為奈科潔淨科技董事長李振豪、天品董事長李振寬、奈科潔淨科技董事長李振傑。記者朱曼寧／攝影
基督教墓園概念股天品啟動轉型計畫，繼跨足AI科技產業後，再進軍無人機產業。圖左至右依序為奈科潔淨科技董事長李振豪、天品董事長李振寬、奈科潔淨科技董事長李振傑。記者朱曼寧／攝影

天品（6199）報捷，進軍高階商用無人機市場，18日宣布，營運轉型升級計劃再下一城，繼進軍AI水冷伺服器關鍵清洗服務市場領域後，再將結合台灣無人機應用發展團隊菁英，合組集團子公司，初期資本額將為1億元，預計今年年底前設立完成。

天品表示，將藉由國內、外專家積極輔導，投入高階商用無人機研發、測試與製造，聚焦於創新複合材料、關鍵零組件以及垂直應用解決方案，以深耕農林漁牧之商業無人機產業運用為第一步，再積極搶攻全球百億美元級的無人機商機。

根據美台DSET(Democracy, Society, and Emerging Technology)針對無人機的民主服務的研究指出，台灣無人機的產量目標將從去年4月至 今年4月期間，每年生產8,000架至10,000架，至2028年的年產量提升至180,000架，整體市場規模將從去年約50億元，預計至2028年將達300億元。

而台灣擁有機身複材、自動控制、飛航電腦等關鍵裝備的完整聚落與供應鏈，擁有相當完整的產業聚落和供應鏈，且政府已將無人機產業列為國家發展重點，積極投入研發並組建產業聯盟。

天品指出，隨著國際地緣政治與供應鏈自主化需求升溫，全球對於安全可靠之無人機供應鏈需求持續增加，集團初期將專注於無人機、無人船與無人系統的研發、設計、生產之廠商，運用國內外專業人員多年來所累積的精密製造與高科技產業經驗，結合在地研發團隊，推動無人機自主研發與國際技術合作，提升產品的核心競爭力，並持續追蹤市場動態與技術演進，推出符合產業需求的新產品與解決方案。

此外，配合民航局「遙控無人機飛航管理系統（UTM）」之推動，天品表示，計劃於五年期長遠營運轉型升級的藍圖中，攜手專家建構空中醫療級緊急救援/醫療網絡，涵蓋「天然緊急救助系統、城市救災訊息系統、醫療物資血漿殊異運送、傷患緊急救治、重大傳染病擴散應對、核生化傷患救助系統」等應用，展現無人機在公共安全與醫療領域的深度價值。

展望今年下半年，天品表示，對於整體營運成長深具信心，今年前七月營收達7,190.2萬元，年增35.56%，營運轉型升級計畫已逐步落實，未來將持續挹注集團成長動能，推升整體獲利表現。

在無人機新事業部上，集團將強化自主研發能力，提升產品核心競爭力，並積極尋求國際技術合作與市場拓展機會，挹注達到高於國內無人機商規的企業標準，發展高於現行國際安規的「飛安、資安、人 安」的三安規範，確保在全球供應鏈中取得關鍵地位，並追隨國內先進航太研發視野，瞄準不僅是國內商用無人機市場，亦針對惡劣地形、特殊緯度、極地氣候的特殊要求，舒展市場適應性，趕上國際無人機產業多元應用的市場需求。

