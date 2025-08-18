新析生技攜手賽默飛世爾 共創亞細胞高解析度空間蛋白質體學新突破

新創生技公司新析生技18日宣布，與科學服務世界領導品牌賽默飛世爾（Thermo Fisher Scientific）簽署策略性共同行銷合作協議，將Microscoop空間蛋白純化技術、與Orbitrap Astral系列質譜儀深度整合，推出新一代亞細胞高解析度空間蛋白質體學解決方案。

新析生技表示，全球首創的Microscoop Mint系統可在顯微鏡引導下即時純化特定亞細胞區域蛋白質，達奈米級精準度；Orbitrap Astral系列質譜儀則提供極高靈敏度與採集速度，使蛋白質組成與結構解析更深入、精確。實際操作後，美國西北大學醫學院細胞與發育生物學系主任Luisa Iruela-Arispe表示：「將Microscoop的奈米級空間解析度與Astral的超高靈敏檢測能力結合，讓我們能揭示以往難以觀測的空間與化學細節，突破細胞訊號傳導研究的限制。」

此次合作不僅提升數據採集速度與蛋白質解析深度，也拓展了空間蛋白質體學的研究範疇。憑藉這套整合平台的高解析度與靈敏度，研究人員無需預設標靶，即可精確解析蛋白質在組織與細胞中的位置與分布。平台可廣泛應用於腫瘤學、神經科學、免疫學及細胞生物學等領域，並具潛力拓展至更多藥物研發方向，為探索疾病機制與開發新療法帶來全新可能。

新析生技創辦人暨執行長廖仲麒亦表示：「此次合作進一步強化我們推動高解析度、無偏倚空間蛋白質體學普及化的使命。Microscoop的空間純化技術與Orbitrap Astral質譜儀系列相得益彰，透過系統整合，我們正為細胞與亞細胞層級的高解析度蛋白質體學研究，建立全新黃金標準。」