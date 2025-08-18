打造幸福企業 台灣順豐「健康職場三部曲」再升級

面對夏季高溫作業挑戰，台灣順豐率先啟動高溫津貼方案，連續4個月針對第一線員工提供額外補助，減緩炎熱氣候帶來的生理負擔與壓力，展現即時且貼心的關懷。

延續這份承諾，台灣順豐4月起推動為期半年的「健康職場三部曲」健康促進計畫，透過主題式健康講座、肌力訓練課程、路跑活動支持計畫與健走挑戰賽等多元形式，將健康生活型態落實於日常。此外，台灣順豐8月舉辦「電影日」活動邀請全台逾千名員工及眷屬熱情參與，共同欣賞溫馨電影，營造同仁與家人輕鬆相聚的溫馨時刻。

台灣順豐總經理潘逸俊表示，「關注員工健康與自我成長，是我們打造幸福職場的起點。物流業節奏緊湊、工作強度高，更需要企業主動提供健康知識與身心支持，讓員工能感受到被理解與被照顧的溫度。」他指出，考量6~9月夏季戶外與倉儲作業面臨高溫的熱傷害風險，公司率先啟動高溫津貼方案，連續4個月針對第一線同仁提供額外津貼補助，以減緩酷暑帶來的生理負擔與壓力。

台灣順豐指出，透過制度鼓勵與資源支持，許多員工逐步養成良好的運動習慣，並在長期實踐中發展出個人專長。其中，一位資深倉儲人員長期投入壘球訓練，於2025年代表台灣參加世界壯年運動會榮獲壘球銀牌；另一位來自物流第一線的收派同仁，平時利用下班與假日時間參與龍舟訓練，組隊出征上海國際龍舟邀請賽，在200公尺與100公尺直道賽中雙雙奪冠。他們在專業物流工作之外發展個人興趣與體能潛力，展現職涯與熱情並行的可能，也讓「幸福職場」不再只是理念，而是能被實踐的日常。

除了深耕人本文化與幸福職場實踐，台灣順豐也積極為未來十年的產業變局超前部署，聚焦於「國際拓展深化」與「營運效能優化」兩大方向。提供全球超過70個國家一站式物流解決方案，強化國際快遞與重貨物流的整合能力，也針對越南、日本、馬來西亞等地規劃專屬路線與在地化服務模式，拓展跨境物流版圖。面對電商熱潮與日益複雜的國際物流挑戰，台灣順豐透過持續升級營運效能與國際布局，致力成為企業面對變局時最值得信賴的物流夥伴。