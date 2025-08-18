百年天婦羅名店首度來台！「銀座天國」客座大倉久和 極致天丼上桌

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
銀座天國匠心演繹四款限定套餐，「和食座位區」天丼價格每位2,600元。大倉久和大飯店/提供
來自東京銀座、擁有140年歷史的天婦羅名店銀座天國首度來台客座，帶來百年極致經典天丼之外，旗下高級天婦羅品牌銀座天國 栞（Shiori）也同步來台，讓賓客不必飛日本，從8月19日起至22日在大倉久和大飯店就能近距離欣賞專業料理人現場炸製天婦羅的精湛技藝，在零距離中享盡香氣、聲音與味蕾交織的感官盛宴。

大倉久和大飯店在銀座天國客座期間同時推出1泊2食特別住宿專案，每房每晚 9,888元起，內含銀座天國天丼2客，歐風館早餐2客與高樓層大倉菁英客房一晚住宿，讓美食與奢華住宿的完美體驗一次擁有，盡享味蕾與身心的極致款待。　

熱油翻騰與輕脆的炸響，天婦羅料理人俐落翻動食材，金黃麵衣在鍋中緩緩成形，炸至酥脆的天婦羅，淋上香氣馥郁的百年秘製醬汁，與粒粒分明的越光米飯交織出難以抗拒的滋味，讓人捨不得一口吃完，這正是銀座天國140年來的味蕾記憶。

創業於明治18年(1885年)於東京銀座的銀座天國，首度為台灣賓客帶來原汁原味的銀座天國經典天丼，從空氣中縈繞的芝麻油香，到金黃炸物的視覺饗宴，再到細嚼百年醬汁包裹晶瑩米飯的滿足口感，完整呈現天婦羅的儀式感與多重層次，將百年風味盡收味蕾。

銀座天國第三代傳人於昭和41年（1966年）創立銀座天國 栞，在專屬吧台座席前，感受視覺與味覺的極致感官饗宴；銀座天國 栞 不僅為天婦羅料理開創全新體驗，更憑藉料理人精湛的技藝與對食材的極致講究，不僅開創高級天婦羅料理的新境界，更奠定其在天婦羅領域的經典地位。

賓客坐在山里日本料理天婦羅專屬吧台座席前，享受每一道由專業料理人精準掌握火候與時機，在最佳瞬間送上桌的天婦羅，炸到酥脆的天婦羅金黃麵衣，一口咬下酥脆麵衣輕脆崩裂的聲響，無論是時令海鮮的鮮美或是當季蔬菜的甘甜，都能完美呈現頂級用餐體驗 。

本次銀座天國　琹還帶來每日限量私房特別料理「絲滑地瓜」，外酥內綿、香甜絲滑的口感，在麻油香氣交織之下，呈現不同層次的甜美滋味在舌尖驚艷綻放，由於現點現炸需時40分鐘，客人要品嚐必需先預訂。

銀座天國從8月19~22日在大倉久和大飯店山里日本料理，展開為期四天的客座盛宴，匠心演繹四款限定套餐，「天婦羅吧台」橘套餐每位6,800元、花套餐每位6,200元；「和食座位區」天丼價格每位2,600元，以及為台灣賓客製作限定天重套餐，價格每位2,200元，帶領台灣賓客走進東京銀座的經典時光，感受專業天婦羅料理人一口入魂的技藝與四季旬味交織的極致感動。

銀座天國琹料理長渡邊利清來台，展開為期四天的客座盛宴。大倉久和大飯店/提供
銀座天國琹料理長渡邊利清來台，展開為期四天的客座盛宴。大倉久和大飯店/提供

