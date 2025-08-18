亞馬遜網紅行銷策略奏效 振大環球看好出貨動能

成衣廠振大環球受惠大客戶亞馬遜（Amazon）網紅經濟行銷策略奏效，今年上半年營收年增5成，振大環球特助許漢全今天透露，亞馬遜合作聯名的網紅目前1人，下半年會增加好幾人，看好營運動能續強。

振大環球日前公布半年報，第2季歸屬母公司淨利新台幣3240萬元，比去年同期大幅縮水82.5%。財務長李哲宇表示，主要是受到新台幣升值影響，振大環球第2季認列匯損約1.44億元，另認列金融評價損失近1億元，其中多數是美債。

若以本業來看，振大環球上半年營收34.25億元，年增率達50.8%，幾乎未受對等關稅影響。許漢全說，主要原因在於大客戶亞馬遜需求不斷上升。

許漢全指出，亞馬遜憑藉電商龍頭的通路優勢，大約從2016年開始切入成衣市場，以自有品牌AmazonEssentials推出服飾，振大環球從一開始就成為合作夥伴，目前振大環球為Amazon最大的針織服飾供應商。

去年10月，亞馬遜找上美國知名網紅蘇菲亞（SofiaGrainge）合作，推出聯名服飾品牌策略奏效，帶動亞馬遜成衣銷售拉出新一波成長，振大環球出貨跟著水漲船高。許漢全表示，去年亞馬遜占振大環球營收比重約1/4，為第2大客戶；今年上半年亞馬遜不只躍居第1大客戶，且營收占比直逼5成。

許漢全透露，亞馬遜接下來打算複製成功方程式，聯名網紅從目前只有1個，下半年會再增加好幾個，可望進一步擴大市場。雖然振大環球上半年營運基期墊高，但在不考慮匯率變數情況下，看好下半年營運還會繼續成長。

因應需求增加，振大環球積極規劃產能擴充，李哲宇表示，目前在越南北部及非洲馬達加斯加設有自有廠；另外在越南中部和南部也有合作的協力廠。2024年包括越南自有廠、越南協力廠和非洲廠，約各占營收比重1/3。

隨美國關稅大致底定，馬達加斯加稅率為15%，具有優勢，目前振大環球正加速馬達加斯加的擴廠計畫，預計明年第1季完成，產能可增加2成至3成；另外，振大環球也在印尼尋找合作的協力廠，今年9月會開始加入小量生產，預計明年初放量。新產能可望為營運挹注新動能。振大環球正規劃股票上市，預計9月上旬掛牌。