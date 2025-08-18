快訊

「開丼」成功插旗美國 橘焱胡同跨出國際化第一步

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
「開丼」成功插旗美國，橘焱胡同跨出國際化第一步。圖／橘焱胡同提供
「開丼」成功插旗美國，橘焱胡同跨出國際化第一步。圖／橘焱胡同提供

連鎖餐飲集團橘焱胡同宣布，首家美國「開丼」門市已於8月15日在洛杉磯商場美食街試營運，預計本周將正式開幕，為集團首次進軍北美市場。公司表示，將以加州作為北美拓展起點，未來持續評估多品牌進駐機會，加速推動國際化布局。

橘焱胡同集團目前旗下共有15個品牌、總店數60家，年底前預計再開出5家新店，其中「胡椒廚房」3家、「開丼」2家，屆時門市總數將達65家，其中中價位品牌為主要擴張來源，顯示「中平價連鎖」已成為集團營運新動能。

橘焱胡同於8月13日董事會通過母子公司換股案，確立未來發展「中平價連鎖」的營運方向。此次換股不僅是財務與股權結構的調整，也明確宣示集團將以多品牌、多價位帶模式，擴大市場滲透率與成長動能。今年 3 月起由「開丼」創辦人楊哲瑋接任總經理，進一步凸顯集團推動轉型的決心。

橘焱胡同2025年上半年合併營收合併營收 6.49 億元，年增 16.66%，稅後淨損 990 萬元，每股虧損 0.60 元，主因新品牌拓展及海外前期布局投入費用增加。觀察7 月合併營收 1.20 億元，年增 16.06%，前七月累計營收 7.66 億元，年增 16.27%，創同期新高，主要受惠於暑假旺季及美食街展店。

展望後市，董事長吳念忠與總經理楊哲瑋表示，2025 年為集團調整年，短期雖承受獲利壓力，但透過海外展店、換股整合與多品牌發展，預期 2026 年起恢復穩健獲利，並於三年內將平價連鎖品牌門市數量翻倍，建立長期成長引擎。

營收 董事長 總經理

相關新聞

打造幸福企業 台灣順豐「健康職場三部曲」再升級

面對夏季高溫作業挑戰，台灣順豐率先啟動高溫津貼方案，連續4個月針對第一線員工提供額外補助，減緩炎熱氣候帶來的生理負擔與壓...

台中捷運宅這三站點價差逾八成 新屋一坪價竟換舊屋1.8坪

永慶房產集團盤點台中市捷運站點近一年預售屋、中古屋實價登錄交易資料，發現大慶站、水安宮站、南屯站等三捷運站點，預售屋與中...

百年天婦羅名店首度來台！「銀座天國」客座大倉久和 極致天丼上桌

來自東京銀座、擁有140年歷史的天婦羅名店銀座天國首度來台客座，帶來百年極致經典天丼之外，旗下高級天婦羅品牌銀座天國 栞...

「開丼」成功插旗美國 橘焱胡同跨出國際化第一步

連鎖餐飲集團橘焱胡同宣布，首家美國「開丼」門市已於8月15日在洛杉磯商場美食街試營運，預計本周將正式開幕，為集團首次進軍...

台灣順豐「健康職場三部曲」再升級

台灣順豐將幸福職場視為企業競爭力的核心，面對夏季高溫作業挑戰，率先啟動高溫津貼方案，連續4個月針對第一線同仁提供額外補助...

高捷 O9 運動園區百億開發案招商 潤隆、 冠德到場

高雄市政府15日舉辦「高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案-BC基地」招商說明會，由副市長林欽榮帶領高雄市政府捷運工...

