momo 啟動綠活點數機制 擴大綠色消費影響力

台灣綠活電商領航品牌momo富邦媒宣布「綠活點數機制」正式啟動，透過點數機制導入永續行為誘因，串聯平台資源與消費者日常網購選擇，實踐永續行動新模式。在購物時選擇綠色配送、循環袋，或挑選綠活標籤商品，就能累積綠活點數。首波推出三大應用方案，涵蓋永續商品、公益捐助與生態林復育，讓會員在買東西的同時，也能為地球與社會加分，並展現企業社會責任的實踐。

momo指出，購物時選擇綠色配送（超商取貨、集中配送）、歸還環保循環袋，或購買「綠活標籤」商品，都能獲得綠活點數。點數可加價換購環境友善生活用品、無毒家居等商品，或用於支持公益活動，活動首波與中華基督教救助協會合作「1919陪讀計畫」，消費者得以透過綠活點數參與公益捐助行動，幫助弱勢家庭孩童走得更遠。降低公益參與門檻，強化momo在「社會」面向的責任，透過綠活點數的設計建立更有感的正向循環。

momo攜手用戶啟動「集點種樹愛地球」專案，消費者可將綠活點數捐贈轉為實體生態林復育行動，momo將依照捐贈的綠活點數，並參考日本植物學家的生態林復育法，在台中后里殘存森林地區以多樣性樹種混合密植成「生態樹島」，進行復育造林。

隨著永續消費蔚為趨勢，如何讓消費者有參與感、並看見自己對環境的實質貢獻，已成為推動ESG落地的關鍵。momo將綠活會員的永續消費行動轉化為點數回饋，並整合「減碳儀表板」，把綠色配送、環保包裝等減碳成效以數字與圖像即時呈現，透過即時掌握自身永續行動的具體影響力，建立有感的參與體驗，強化消費者永續驅動力。