台灣順豐「健康職場三部曲」再升級

台灣順豐將幸福職場視為企業競爭力的核心，面對夏季高溫作業挑戰，率先啟動高溫津貼方案，連續4個月針對第一線同仁提供額外補助，減緩炎熱氣候帶來的生理負擔與壓力，展現即時且貼心的關懷。

台灣順豐2007 年正式運營，為提供高品質國際快遞、台灣宅配服務的綜合性物流服務商，以「時效快、速度快」專業優勢。

台灣順豐總經理潘逸俊表示，關注員工健康與自我成長，是我們打造幸福職場的起點。物流業節奏緊湊、工作強度高，更需要企業主動提供健康知識與身心支持，讓員工能感受到被理解與被照顧的溫度。

潘逸俊進一步指出，考量6~9月夏季戶外與倉儲作業面臨高溫的熱傷害風險，公司率先啟動高溫津貼方案，連續4個月針對第一線同仁提供額外津貼補助，以減緩酷暑帶來的生理負擔與壓力。此舉不僅是對現場同仁辛勞的實質肯定，更是實踐「照顧好自己，才能照顧好工作」的具體行動。

台灣順豐延續這分承諾，公司自4月起推動為期半年的「健康職場三部曲」健康促進計畫，透過主題式健康講座、肌力訓練課程、路跑活動支持計畫與健走挑戰賽等多元形式，將健康生活型態落實於日常。

此外，台灣順豐亦重視團隊情感與向心力的建立，8月舉辦「電影日」活動邀請全台逾千名員工及眷屬熱情參與，共同欣賞溫馨電影，營造同仁與家人輕鬆相聚的溫馨時刻。透過一連串實質行動，展現公司對員工福祉的承諾與實踐，致力在穩健拓展事業的同時，打造兼具效率與溫度的幸福職場典範。