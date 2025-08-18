快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

台灣順豐「健康職場三部曲」再升級

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣順豐於全台展開 8 場電影日活動，讓員工與家屬共度美好暑假時光。業者提供
台灣順豐於全台展開 8 場電影日活動，讓員工與家屬共度美好暑假時光。業者提供

台灣順豐將幸福職場視為企業競爭力的核心，面對夏季高溫作業挑戰，率先啟動高溫津貼方案，連續4個月針對第一線同仁提供額外補助，減緩炎熱氣候帶來的生理負擔與壓力，展現即時且貼心的關懷。

台灣順豐2007 年正式運營，為提供高品質國際快遞、台灣宅配服務的綜合性物流服務商，以「時效快、速度快」專業優勢。

台灣順豐總經理潘逸俊表示，關注員工健康與自我成長，是我們打造幸福職場的起點。物流業節奏緊湊、工作強度高，更需要企業主動提供健康知識與身心支持，讓員工能感受到被理解與被照顧的溫度。

潘逸俊進一步指出，考量6~9月夏季戶外與倉儲作業面臨高溫的熱傷害風險，公司率先啟動高溫津貼方案，連續4個月針對第一線同仁提供額外津貼補助，以減緩酷暑帶來的生理負擔與壓力。此舉不僅是對現場同仁辛勞的實質肯定，更是實踐「照顧好自己，才能照顧好工作」的具體行動。

台灣順豐延續這分承諾，公司自4月起推動為期半年的「健康職場三部曲」健康促進計畫，透過主題式健康講座、肌力訓練課程、路跑活動支持計畫與健走挑戰賽等多元形式，將健康生活型態落實於日常。

此外，台灣順豐亦重視團隊情感與向心力的建立，8月舉辦「電影日」活動邀請全台逾千名員工及眷屬熱情參與，共同欣賞溫馨電影，營造同仁與家人輕鬆相聚的溫馨時刻。透過一連串實質行動，展現公司對員工福祉的承諾與實踐，致力在穩健拓展事業的同時，打造兼具效率與溫度的幸福職場典範。

透過制度鼓勵與資源支持，許多員工逐步養成良好的運動習慣，並在長期實踐中發展出個人專長。其中，一位資深倉儲人員長期投入壘球訓練，於2025年代表台灣參加世界壯年運動會榮獲壘球銀牌。

台灣順豐同仁憑藉熱情與堅持利用時間投入運動訓練，參加國際賽事雙雙獲得獎牌殊榮。
台灣順豐同仁憑藉熱情與堅持利用時間投入運動訓練，參加國際賽事雙雙獲得獎牌殊榮。
台灣順豐推動健康促進計畫，總經理潘逸俊（上右1）與同仁一起健身，展現企業對健康文化的重視。業者提供
台灣順豐推動健康促進計畫，總經理潘逸俊（上右1）與同仁一起健身，展現企業對健康文化的重視。業者提供

延伸閱讀

熱低壓生成！最快今天升級玲玲颱風 最新路徑、影響出爐

XPORTS永春活力館全新啟動 打造全齡運動新體驗

居家清潔、家教預約一指搞定 遠傳心生活APP升級跨域生活服務平台

微星整合輝達技術 打造AMR與AI創新應用、推動智慧製造升級

相關新聞

建商連環倒！台南在地建商「內憂外患不斷」撐到最後一戶交屋後停業

房市資金緊縮，建商連環爆財務危機，傳又有一家建商停業了。近期房市傳出一間台南在地建商「慶群開發」向社區主委發出的公告文指...

預售難賣！七都銷售率全跌、台南最慘 專家：這類優惠方案沒用了

預售案愈來愈難賣，七都銷售率全面下滑。據591新建案統計，今年7月六都暨新竹縣市預售屋平均銷售率僅44.26%，較去年9...

台灣順豐「健康職場三部曲」再升級

台灣順豐將幸福職場視為企業競爭力的核心，面對夏季高溫作業挑戰，率先啟動高溫津貼方案，連續4個月針對第一線同仁提供額外補助...

高捷 O9 運動園區百億開發案招商 潤隆、 冠德到場

高雄市政府15日舉辦「高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案-BC基地」招商說明會，由副市長林欽榮帶領高雄市政府捷運工...

新北今年第2季預售屋申報數及成交總額 板橋雙冠

新北今年第2季預售屋實價登錄共揭露2319件，總成交金額484.3億元，本季各行政區預售屋交易件數互有漲跌，增加幅度較多...

新北5熱區預售均價跌了！林口一坪跌4萬元、板橋回7字頭

新北市公布今年第2季預售屋實價登錄統計，交易熱絡行政區中，包括板橋、新莊、林口、三重、土城平均房價都下跌，三重平均成交單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。