高捷 O9 運動園區百億開發案招商 潤隆、 冠德到場

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

高雄市政府15日舉辦「高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案-BC基地」招商說明會，由副市長林欽榮帶領高雄市政府捷運工程局團隊辦理，招商現場吸引潤隆建設（1808）、富邦人壽、冠德建設（2520）等18家潛在投資人了解本案招商條件。

林欽榮表示，O9案總面積2.03公頃，開發預估引入171億元投資，其中A基地已經於114年4月30日選出最優申請人，O9站運動樂活新都心已先取得一塊拼圖。

林欽榮說，O9聯開案配合打造高雄運動城市政策，市府先進行中正體育場華麗轉身改建計畫，將原本封閉式場所，改造為開放式場域，首創600公尺的環形高架市民散步道，結合公園遊憩、商業服務機能。

另更新既有運動設施，並融入極限運動場規劃，打造「Kaohsiung Highline」開闊新穎複合型運動公園，已於今年4月19日啟動，提供市民一處新穎舒適的運動場域。

同時，周邊整體道路及生活場域也一併改善，周邊公共設施包含滯洪公園、綠地及綠兼道等公共設施，及輔仁路、輔仁路7巷及四維一路等道路系統，已經動工興建預計115年底完工優先到位，打造高雄最大運動產業聚落新地標。

捷運局長吳嘉昌表示，高雄地區捷運路網逐步成形，以捷運站周邊為生活核心的發展型態，已經為高雄帶來新城市風貌意象。

他表示，本次推出的O9聯開案緊鄰全新啟用的苓雅運動園區Kaohsiung Highline Park，依據招商條件，投資人應設置立體連通系統串聯捷運站與苓雅運動園區Kaohsiung Highline Park，讓市民可沿著立體長廊從捷運站走回家，或跑步至Highline park環形跑道。

同時結合基地南側的運動設施，讓運動成為生活的一部分，從幼兒到長者，無論專業運動員或一般民眾，都能方便抵達運動場所，感受運動帶來的健康、朝氣與歡樂，讓高雄成為全民參與的運動城市。

招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，O9站基地具有極佳區位優勢，搭乘捷運橘線僅一站即可抵達衛武營藝文聚落，連結國家級衛武營藝術文化中心與三井LaLaport購物中心，形成「運動—藝文—商業」三位一體的黃金生活圈。

侯文信強調，本案為高雄罕見的大面積單一產權開發案，B基地土地面積1,436坪，C基地土地3,131坪，容積率高達630%，預估開發量體分別達1.6萬及3.6萬坪，可透過人行立體連通空橋系統串連捷運及高雄highline park，將成為區域新地標，投資效益可期；本次兩基地採同時公告各別招商，皆為獨立案件，投資人可選擇投資1基地或是2基地。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，高雄在交通建設完備、產業升級及半導體產業進駐後，不動產市場在住宅及商辦都非常活絡，尤其交通節點周邊土地開發交易蓬勃發展，具有極大開發潛力。

仲量聯行也積極配合高雄市政府捷運土地開發推動政策，目前公告中案件包含高雄橘線O9站BC基地預計於今年12月31日截標、緊鄰台積電（2330）楠梓廠之高雄捷運R17世運站周邊A5街廓都市更新事業公開評選實施者案預計今年12月5日截標，及中油A6街廓都市更新事業公開評選實施者案預計今年第4季招商，期許透過推動捷運場站周邊開發，帶動高雄各區TOD便捷生活圈。

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案BC基地示意圖。圖／業者提供
高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案BC基地示意圖。圖／業者提供

