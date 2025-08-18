快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

聽新聞
0:00 / 0:00

新北今年第2季預售屋申報數及成交總額 板橋雙冠

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北板橋區環河西路四段一帶大批預售屋成交，第2季申報件數及成交總金額上漲最多。圖／新北市地政局提供
新北板橋區環河西路四段一帶大批預售屋成交，第2季申報件數及成交總金額上漲最多。圖／新北市地政局提供

新北今年第2季預售屋實價登錄共揭露2319件，總成交金額484.3億元，本季各行政區預售屋交易件數互有漲跌，增加幅度較多的行政區為板橋區、新莊區及林口區，分別增加261、178及146件，中和區及三重區交易件數分別減少412、105件，統計全市交易量整體較上季增加0.2%、總成交金額減少6.6%。板橋區申報件數451件、成交總金額97.5億元，居全市之冠。

新北市地政局地價科長蕭湘君表示，分析114年第2季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區的預售屋，主要成交案件單價區間為70萬元以上，區間占比為70%，較上季相同區間減少15%，而60萬至70萬元區間占比居次，為24.6%，較上季相同區間增16.1%；成交總價區間以1500萬至2000萬元為主流，占比30.8%，較上季相同區間增加3.1%。

其他非屬蛋黃區的行政區以每坪單價50萬至60萬元區間為最大宗，整體占比為35.6%，較上季增加8.3%；總價部分以1000萬至1500萬元為大宗，占比37.1%，較上季同區間增加2.2%。

另分析交易熱絡行政區，成交均價以中和區85萬元居首，板橋區、三重區及新店區分別以78.8萬元、76.4萬元及71.6萬元緊追在後，其次為新莊區、林口區及土城區，每坪單價63.4萬元至69.8萬元，最後為淡水區，每坪單價為41.2萬元；與前季相比，114年第2季中和區、新店區，分別上漲8.5%、8.3%。

分析成交均價上漲原因，中和區本季交易位於捷運永安市場站成交案例增加，交易單價達每坪101至122萬元，上季集中在連城路與錦和路路口，每坪單價約70至88萬元；新店區本季交易案例主要在新和國小站附近，交易單價每坪約60至70萬元，上季則交易集中在安康路二段，每坪單價約50至56萬元。

林口區、三重區成交均價分別下跌5.9%及4.6%，分析下跌原因與本季林口區交易主要集中在新市鎮外圍，是交易單價較低的預售屋建案，成交區間為每坪約53至75萬元，上季交易集中在林口新市鎮內文化三路一段，每坪約63至80萬元；三重區本季集中在二重疏洪道左岸重劃區，成交區間為每坪約65至80萬元，上季交易集中在舊市區信義公園附近，交易單價區間為每坪約70至83萬元，使得成交均價下跌。除以上4個行政區外，其餘行政區漲跌幅介於3.5%至-3.8%之間。

至於114年第2季預售屋建案備查情形，全市預售建案申報47案，總戶數5900戶，分別較上季增加20.5%、減少9.2%，其中委託不動產代銷業銷售計33件，占約70.2%，代銷總金額為875億元，較上季金額減少30.3%。本季申報總戶數新莊區1367戶居冠，中和、三重、板橋、鶯歌、林口、土城、淡水區等亦屬熱絡，上述8個行政區申報總戶數4872戶約占全市比率82.6%。

新北蛋黃區的成交單價區間，以每坪70萬元占比70%為最高。圖／新北市地政局提供
新北蛋黃區的成交單價區間，以每坪70萬元占比70%為最高。圖／新北市地政局提供
新北中和區今年第二季的預售屋成交均價，較前一季上漲8.5%。圖／新北市地政局提供
新北中和區今年第二季的預售屋成交均價，較前一季上漲8.5%。圖／新北市地政局提供

預售屋

延伸閱讀

新北男猛撞橋墩噴飛顱骨骨折昏迷 離奇撞車瞬間曝光

大基隆整併邊陲別淪施政末梢 基隆捷運加持中央思考正當時

新北就服處+榮服處19日板橋就博會 最高薪資上看75K

2025新北街頭學校嘻哈演唱會嗨翻 9月21日前還可以來看展

相關新聞

建商連環倒！台南在地建商「內憂外患不斷」撐到最後一戶交屋後停業

房市資金緊縮，建商連環爆財務危機，傳又有一家建商停業了。近期房市傳出一間台南在地建商「慶群開發」向社區主委發出的公告文指...

預售難賣！七都銷售率全跌、台南最慘 專家：這類優惠方案沒用了

預售案愈來愈難賣，七都銷售率全面下滑。據591新建案統計，今年7月六都暨新竹縣市預售屋平均銷售率僅44.26%，較去年9...

台灣順豐「健康職場三部曲」再升級

台灣順豐將幸福職場視為企業競爭力的核心，面對夏季高溫作業挑戰，率先啟動高溫津貼方案，連續4個月針對第一線同仁提供額外補助...

高捷 O9 運動園區百億開發案招商 潤隆、 冠德到場

高雄市政府15日舉辦「高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案-BC基地」招商說明會，由副市長林欽榮帶領高雄市政府捷運工...

新北今年第2季預售屋申報數及成交總額 板橋雙冠

新北今年第2季預售屋實價登錄共揭露2319件，總成交金額484.3億元，本季各行政區預售屋交易件數互有漲跌，增加幅度較多...

新北5熱區預售均價跌了！林口一坪跌4萬元、板橋回7字頭

新北市公布今年第2季預售屋實價登錄統計，交易熱絡行政區中，包括板橋、新莊、林口、三重、土城平均房價都下跌，三重平均成交單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。