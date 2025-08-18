新北今年第2季預售屋申報數及成交總額 板橋雙冠

新北今年第2季預售屋實價登錄共揭露2319件，總成交金額484.3億元，本季各行政區預售屋交易件數互有漲跌，增加幅度較多的行政區為板橋區、新莊區及林口區，分別增加261、178及146件，中和區及三重區交易件數分別減少412、105件，統計全市交易量整體較上季增加0.2%、總成交金額減少6.6%。板橋區申報件數451件、成交總金額97.5億元，居全市之冠。

新北市地政局地價科長蕭湘君表示，分析114年第2季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區的預售屋，主要成交案件單價區間為70萬元以上，區間占比為70%，較上季相同區間減少15%，而60萬至70萬元區間占比居次，為24.6%，較上季相同區間增16.1%；成交總價區間以1500萬至2000萬元為主流，占比30.8%，較上季相同區間增加3.1%。

其他非屬蛋黃區的行政區以每坪單價50萬至60萬元區間為最大宗，整體占比為35.6%，較上季增加8.3%；總價部分以1000萬至1500萬元為大宗，占比37.1%，較上季同區間增加2.2%。

另分析交易熱絡行政區，成交均價以中和區85萬元居首，板橋區、三重區及新店區分別以78.8萬元、76.4萬元及71.6萬元緊追在後，其次為新莊區、林口區及土城區，每坪單價63.4萬元至69.8萬元，最後為淡水區，每坪單價為41.2萬元；與前季相比，114年第2季中和區、新店區，分別上漲8.5%、8.3%。

分析成交均價上漲原因，中和區本季交易位於捷運永安市場站成交案例增加，交易單價達每坪101至122萬元，上季集中在連城路與錦和路路口，每坪單價約70至88萬元；新店區本季交易案例主要在新和國小站附近，交易單價每坪約60至70萬元，上季則交易集中在安康路二段，每坪單價約50至56萬元。

林口區、三重區成交均價分別下跌5.9%及4.6%，分析下跌原因與本季林口區交易主要集中在新市鎮外圍，是交易單價較低的預售屋建案，成交區間為每坪約53至75萬元，上季交易集中在林口新市鎮內文化三路一段，每坪約63至80萬元；三重區本季集中在二重疏洪道左岸重劃區，成交區間為每坪約65至80萬元，上季交易集中在舊市區信義公園附近，交易單價區間為每坪約70至83萬元，使得成交均價下跌。除以上4個行政區外，其餘行政區漲跌幅介於3.5%至-3.8%之間。