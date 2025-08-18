建商連環倒！台南在地建商「內憂外患不斷」撐到最後一戶交屋後停業

房市資金緊縮，建商連環爆財務危機，傳又有一家建商停業了。近期房市傳出一間台南在地建商「慶群開發」向社區主委發出的公告文指出，公司資金已面臨「前無進帳、後無支援」的斷鏈狀態，終於撐到最後一戶交屋後被迫必須辦理停業。

該公告表示，公司這些年一路走來相當坎坷，內憂外患不斷，並列出四點。第一，被營造廠惡意拖延、放管、積欠下包廠商工程款（可自行上司法法院判決書查詢，族繁不及備載）；第二，人工資及原物料不斷上漲；第三，政府七波打房政策；第四，各項萬萬稅賦不斷累加上調。

公告指出，在負債累累之下壓經千辛萬苦直至8月5日，終於將最後一戶房子安全交至客戶手中，過程中可能有許多不盡人意的地方，很感謝主委及各住戶的體諒。這些陪著各位走到最後一哩路的專案經理、售服人員、行政人員、修繕人員已全數功成身退，未來將無法繼續提供完善的服務，煩請協助公告社區住戶，售服LINE@將於8月12日全面關閉，特此通知。謝謝。

進一步查詢公開資訊，慶群開發成立於2018年，資本額1,500萬元，曾經在台南永康區推出兩案，此次交屋的為透天別墅案，共18戶。另外，據591新建案，慶群開發目前在台南市安南區也有一個「居佳2-電梯公寓」預售案，預計2026年第4季交屋，但如今建商公告停業，未來是否能如期交屋尚不確定，而致電詢問公司，公司回應，仍在了解中。

央行去年9月實施選擇性信用管制後，房市買氣迅速降溫，加上銀行貸款滿水位持續延燒至今年，市場資金緊縮，除了此次台南建商爆出財務危機外，前陣子台中知名海線建商同樣遭遇資金周轉困難，暫停所有工程施工，在更早之前，陸續也有嘉義、花蓮、桃園、台北等中小建商爆出資金斷鏈危機。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，眼下不乏建商傳出營運困難而敗北收攤，常見因素在於交屋不順，買盤在核貸上面臨等待時間過長，或是因個人經濟背景遭到貸款條件打折扣，都不無淪為違約的可能，自然也讓建商難以回收成本。

若建商交屋後才宣告倒閉，或許是不幸中的大幸，起碼購屋者免於爛尾，但得注意售後服務是否得自行負責，因此當下買房仍要小心建商品牌與知名度。

至於為何已經交屋仍要宣告停業，可能是建商成本高，又或是交屋上其他價格與銀行間資金的入不敷出，以及看衰後況，乃至於亦可能有公司其他資金運用上的無以為繼，則皆為窘境因素。