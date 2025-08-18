預售難賣！七都銷售率全跌、台南最慘 專家：這類優惠方案沒用了

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
預售案愈來愈難賣，七都銷售率全面下滑。據591新建案統計，今年7月六都暨新竹縣市預售屋平均銷售率僅44.26%，較去年9月下滑16.8個百分點，其中台南市銷售率更降至37.27%，為全台買氣最冷區域。

591新建案新聞組長林哲緯指出，當前建商在價量拉扯下，除了透過送裝修、低首付優惠方案搶客，確實也在價格上有所妥協，只不過買方反應依舊冷淡，顯然在當前政策、關稅等不確定因素下，並非單一因素就能拯救買氣，隨著市場不確性升高，估計下半年預售仍難見曙光。

今年7月七都預售市場銷售率，與去年9月打炒房前相較，雙北、桃竹去年銷售率均能突破五成，表現相對強勁，但到了今年7月紛紛重跌超過逾一成。

觀察各區域，以新北市來說，雖然當前板橋、三重及新莊等區依舊有個案進場，部分購屋族確實願意進場，力守銷況不墜，但整體而言買氣仍屬平淡。

南台灣同樣難逃修正潮，像銷售率不到四成的台南市，待售量高達1.6萬戶，較去年新增1,000多戶，高雄市銷售率也從52.3%跌至43.02%，下降近9.3個百分點，顯示南部地區買方觀望情緒濃厚。

進一步比對各縣市待售量，即使今年建商不積極推案、整體戶數供給量下滑，但賣壓仍是持續堆疊，七都總計約有12萬戶待售中，較去年大增近3萬戶，其中又以新北市、桃園市新增多達6,600、5,700多戶，顯見個案去化確實陷入停滯狀態。

林哲緯指出，這波災情全台無處倖免，僅雙北蛋黃區有少部分新案，靠著優付方案及地段優勢衝出一波小陽春，多數建商眼見市況如此低迷，乾脆高掛免戰牌，何時開案更是未知數，也為下半年928檔期蒙上一層陰霾。

住展雜誌企研室總監暨陳炳辰指出，目前房市買氣比預期的都差，除了央行信用管制、銀行貸款持續緊縮、川普關稅戰干擾等衝擊外，近期陸續傳出建商資金斷鏈、倒閉危機也影響了購屋動能。

目前建商對於銷售上的刺激方向萬變不離其宗，還是以低首付、附裝潢、客製化付款、送贈品、假日活動等方式促銷，但整體市況低迷下，儘管可以刺激部分來客量，但成交卻不見起色，顯見消費者不埋單，這樣的優惠方案已經難以刺激買氣，或許得真正降價才能殺出一條血路。

資料來源／591新建案
建商 買氣 預售屋

