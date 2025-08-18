加賀市地方創生曾吸引費德勒造訪 劉鏡清率團訪日取經

國發會主委劉鏡清率領代表團於8月16日前往日本，拓展地方創生策略合作契機。國發會表示，日本加賀市推動外來人口移住、街區活化的模式，可做為台灣許多地方的參考。

國發會今天發布新聞稿指出，劉鏡清率團訪日，首站拜訪對台灣最友善的加賀市，加賀市長宮元陸除了是全日本對台灣最友善的市長，其地方創生推動成就在日本名列前茅，加賀市也是日本最早選定3個數位田園戰略特區之一。

國發會表示，於市府座談交流期間，日方提及山中溫泉街透過冰淇淋主題帶動溫泉街再生，溫泉街採用一店二業方式，於自行車店、米店等開發了冰淇淋特色產品，所以形成多達40餘家販售冰淇淋的觀光廊帶，吸引眾多海內外觀光客，包括世界網球冠軍費德勒，帶動社區再生及發展。

國發會認為，此案例與國發會推動的地方創生廊帶非常接近，也是國發會未來發展地方創生的參考藍本，例如國發會在花蓮新城推出以檸檬為主題的觀光廊帶，舉辦棒球賽及市集活動期間，附近住宿全部滿房，為地方店家帶來創新商機。

另外，加賀溫泉圖書館透過社區串連以書櫃「一格館長」方式，結合地方打造具特色的圖書及共享空間，讓地方創生合作更緊密，也提供在地店家及關懷地方人士可以共同參與社區營造的場域。

國發會指出，此地區推動「光輝塾」方案，讓學生可以與不同年齡層及不同業態的人士溝通，互相學習，增添學生學習的興趣與範疇，也讓社會人士得以參與學校教育；光輝塾由政府帶動後轉為畢業生經營，為地方創生帶來良性循環。加賀市也引入民間財團提供「助成金」，吸引全國各地青年移居創業，並提供移居諮詢及協助。

劉鏡清則分享，國發會結合12個部會的資源來推動地方創生，未來也將透過國發基金與新創、數位遊牧等政策加以結合，讓地方創生的能量更大。

國發會表示，台日友好且理念接近，未來可以持續攜手打造地方創生發展，期待之後邀請加賀市地方創生推動的官方及民間代表赴台分享，也希望加賀市的新創企業多與台灣國發基金媒合串接，有更多台灣青年可到日本學習或交流地方創生推動實務。