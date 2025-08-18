台南「區區有充電站」計畫 第2批充電站上線啟用

台南市政府爭取中央環境部2.5億經費於37個行政區202處站點建置90座／180席200kW快充格位、及266座／席11kW慢充格位，目前各站點已陸續完工，後續由台電公司台南區處及新營區處配合完成電力供應後分批上線啟用，民眾可透過「台南好停APP」查找充電站的位置，減少旅程焦慮。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲重視將台南市打造為一座綠色運輸友善環境的城市，指示交通局爭取中央相關經費在全市各行政區建置電動車的充電樁，降低旅程焦慮，因此交通局與環保局聯手向環境部爭取2.5億元經費在37個行政區建置202處充電站點。

局長王銘德指出，第二批充電站座落於7個行政區9處場域共16席慢充格位，於18日上線啟用，分別位於仁德區義林一街路外停車場（2席）、新化區新化體育公園（2席）、關廟區關廟區公所（1席）、玉井區玉井體育館對面停車場（2席）、下營區永安街停車場（2席）、官田區隆田後火車站（2席）與二鎮森林公園（2席）、佳里區蕭壠足球場（2席）與佳里區公所（1席）等，其中除了關廟區關廟區公所及下營區永安街停車場等2處場域屬「充電優先格位」外，其他7處場域均屬「充電專用格位」。

交通局表示，先前已啟用的第一批13處充電站於安平區南島路市政園區路外停車場設有2席350kW充電格位，其餘12處皆設於溪北區域共6席200kW快充格位及15席11kW慢充格位。自114年5月啟用至今，共累積使用73次，總充電度數為1,738.14度，其中六甲區六甲運動公園使用次數高達30次，其次為安平區南島路市政園區路外停車場亦有19次，本局與委外營運廠商持續推廣宣導，歡迎民眾多加利用。

交通局指出，為確保公有停車場充電服務訂價合宜，本局要求業者實施尖離峰定價，並核定尖峰時段費率不得超過每度14元、離峰時段則不得超過每度10元。本案營運團隊目前以快充每度8元、慢充每度5元的優惠價格提供服務，後續將不定期規劃行銷優惠方案，駕駛人可透過下載「電小二」APP查詢充電樁即時資訊及優惠活動，進而享有充電及支付等服務；另本市目前所有停車場域充電設施資訊均整合發布至交通局官網及「台南好停APP」，民眾亦可快速又方便查找充電站位置，提升整體使用體驗。