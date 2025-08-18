新北5熱區預售均價跌了！林口一坪跌4萬元、板橋回7字頭

新北市公布今年第2季預售屋實價登錄統計，交易熱絡行政區中，包括板橋、新莊、林口、三重、土城平均房價都下跌，三重平均成交單價從80萬降至76萬元，板橋從80萬元跌至78萬，同步跌破8字頭。

以跌幅來看，則是林口季跌5.9%最重，平均單價從67萬跌至63萬，一季跌了4萬元。

中和、新店及淡水單價則仍走揚，淡水從均價39萬上升到41萬，站上4字頭，季漲3.5%。

新北市表示，第2季實價共計揭露2,319件，各行政區預售屋交易件數互有漲跌，增加幅度較多的行政區為板橋區、新莊區及林口區 ，中和區及三重區交易件數則減少最多。板橋區申報件數451件、成交金額97.5億元，位全市之冠。

新北市地政局地價科科長蕭湘君表示，第2季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區預售屋，主要成交單價為70萬元以上，占比達70%，60萬至70萬元區間占比居次，為24%，成交總價則以1,500萬至2,000萬元為主流，占比30%，其他非屬蛋黃區的行政區，以每坪單價50萬至60萬元區間為最大宗，整體占比為35%；總價部分以1,000萬至1,500萬元為大宗，占比37%。

另分析交易熱絡行政區，成交均價以中和區85萬元最高，板橋、三重及新店分別以78.8萬元、76.4萬元及71.6萬元緊追在後，其次為新莊區、林口區及土城區，每坪單價63.4萬元至69.8萬元，最後則為淡水區，每坪單價為41.2萬元；與前季相比，114年第2季中和區、新店區，分別上漲8.5%、8.3%。

分析成交均價上漲原因，中和區本季交易位於捷運永安市場站成交案例增加，交易單價達每坪101至122萬元，上季集中在連城路與錦和路路口，每坪單價約70至88萬元。

新店區本季交易案例主要在新和國小站附近，交易單價每坪約60至70萬元，上季則交易集中在安康路二段，每坪單價約50至56萬元。

林口區、三重區成交均價則分別下跌5.9%及4.6%，分析下跌原因係本季林口區交易主要集中新市鎮外圍交易單價較低之預售屋建案，成交區間為每坪約53至75萬元，上季交易集中在林口新市鎮內文化三路一段，每坪約63至80萬元。