快訊

蔡英文論文門5年審不完 彭文正律師張靜「服刑中」上銬出庭辯護

習近平緊盯川普交手俄烏 美專家：這情況恐讓習「視現在為攻台良機」

簡立峰專欄／川普封殺「覺醒AI」 企業反而鬆口氣？

崇越推全球最小3D感測光源模組 攜手日商SCIVAX自動化展亮相

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越科技推出世界最小尺寸的3D感測光源模組。圖／崇越提供
崇越科技推出世界最小尺寸的3D感測光源模組。圖／崇越提供

半導體材料供應商崇越科技引進日本奈米壓印專業製造商SCIVAX的3D感測光源模組Amtelus。該模組結合日本信越化學的材料技術與精密加工實力，實現全球最小尺寸感測光源模組的創舉，並透過奈米壓印技術大幅降低生產成本。此突破性技術將於8月20日至23日於「2025台北國際自動化工業大展」南港展覽館二館展出。

崇越科技為SCIVAX關鍵合作夥伴，推出涵蓋設備、技術與整合支援的奈米壓印全方位解決方案，從RubiQ100奈米壓印設備銷售；以及光學模擬、模具製作、奈米壓印，蝕刻到檢測等一站式技術支援。

此次展出的Amtelus®模組，為SCIVAX與全球矽晶圓龍頭信越化學共同研發，整合SCIVAX的Platanus®光學透鏡，具備高均勻發光特性，在尺寸、光學與成本面皆實現嶄新突破。該模組具有三大優勢：

一是體積輕薄、 適用彈性高。模組與傳統產品相較，厚度低於二分之一，體積僅十分之一，安裝面積小於1平方公釐，可靈活應用於智慧型手機、AR眼鏡等移動裝置，亦可透過多模組組合，實現自由度更高的3D感測功能。

二是多樣化發光角度、 客製化設計。內建Platanus光學透鏡具高度設計自由度，可提供140度以上廣角照射或120度×30度的掃描照射方式，依不同應用場景客製光場分佈。

三是成本效益佳、 量產穩定性高。透鏡與發光元件一體封裝於樹脂中，採用奈米壓印量產技術製作，相較傳統方式更具成本與生產效率優勢。

崇越表示，隨著3D感測市場朝向微型化、低功耗與高精度發展，Amtelus可望成為新一代感測光源的關鍵技術方案，並進一步應用於智慧穿戴、AR裝置、工業感測與生命科學等新興場域，如生命監測感測器。崇越科技將持續深耕SCIVAX技術推廣，加速推動奈米壓印應用於下一世代的高階感測技術。

奈米 3D感測 崇越科技

延伸閱讀

市民卡APP無法搭公車挨批 桃市府：2支付方式評估中

艾笛森法說會／車用訂單穩健 揚州子公司減資助攻新布局

崇越法說會／董座看2025年仍樂觀 關稅尚未完全明朗客戶先吸收成本

崇越發聲明澄清 東風電力、東成電力並非集團子公司

相關新聞

想換屋不用猶豫不決 信義房屋 AI 服務助賣屋新手輕鬆成交

第一次賣屋的屋主，面對複雜的交易流程與稅制、市場行情變化，所感到的不確定性與焦慮，不亞於第一次買房。面對近期房市降溫，買...

雲林有機肥合作社導入機械手臂 效率升又省人力

雲林縣四湖有機肥生產合作社早期由於環境會產生氣味，且完全靠人力搬運，缺工與效能差，第3代林森野透過導入智慧化機械手臂堆棧...

王品美國美食展搶灘！萬鮮首登場 石二鍋沙茶醬掀搶購潮

王品（2727）旗下子公司萬鮮今年首度參展美國亞洲美食及文化大展，現場提供「石二鍋」沙茶醬、鮮菇百味蔬食鍋湯底試吃，讓海...

散裝航運出現「防衛性買盤」 慧洋、裕民等有望迎利多

俄烏停戰有譜，散裝市場出現「防衛性」買盤。雙普會結束，航商業界認為，川普會談「打滿分」、普丁未來以「公平基礎」繼續討論，...

散裝船業者預期下半年獲利看增

散裝船市場第2季艙位交投逐月轉熱，日租金也跟著上漲，國內的散裝船業者慧洋-KY、裕民、新興、中航及中小型的業者包括四維航...

智慧經營／野村投信總經理白曼德 全方位滿足理財需求

野村投信的基金績效向來為投資人肯定，發行主動式台股ETF速度更是領先，並且將首創在台日ETF雙向掛牌，樹立新里程碑。野村...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。