和泰車榮獲2025年《HR Asia》亞洲最佳雇主品牌獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
集團賽事串聯夥伴凝聚力，在共好精神中實踐身心平衡。 業者提供
和泰汽車（2207）榮獲2025年《HR Asia》亞洲最佳雇主品牌獎，這是亞洲最具指標性的人力資源獎項之一；法人表示，根據證交所薪資統計，和泰車一直是國內產業中薪資水準高標準的公司，這個獎也突顯和泰車以「安心職場，共創幸福」為核心持續優化薪酬福利受到肯定。

法人分析，此項殊榮不僅是對和泰長期投入人才培育、優化職場文化與經營雇主品牌的肯定，更代表公司在員工照顧上的真誠實踐，深獲員工與專業評審的高度認同。

2025 年起實施全員固定薪資調升 10%，實質肯定員工的努力與貢獻。2024 年非主管平均薪資達新台幣 266.7 萬元，不僅名列全台上市櫃公司前十名，更長年穩居臺灣汽車產業龍頭。除了優渥的薪資，和泰也提供平均每位員工每年逾10萬元的多元福利金，包含高達5萬元的旅遊補助、三節獎金、生日禮金、以及子女獎助學金等。

和泰汽車深信，員工的身心健康與平衡是幸福職場的基石。為此，於2025年新增「一日健檢假」，鼓勵員工定期關心自身健康，2024年導入「EAP員工協助方案」，全年無休提供心理、法律等多元諮詢服務，為員工建立溫暖且全面的支持網。此外，透過補助員工創立並參與多元社團，以及每年主辦集團羽球與壘球賽，號召所有夥伴共襄盛舉，在競賽中凝聚情感，實踐「共好」精神，讓幸福感從工作場域擴展至員工的日常生活。

在人才培育方面，和泰長期推動「全方位人才」發展策略，系統性地規劃訓練藍圖。包括「OJT在職訓練」、「OFF-JT教育課程」，以及「Self-Development自主學習」三大面向，確保每一位員工都能持續成長。同時，公司實施輪調制度，鼓勵員工跨部門、跨集團歷練，不僅能累積跨領域整合能力，更能拓展職涯發展的無限可能。

此外，和泰汽車自2017年起，每年提供每位員工8小時有薪志工假，鼓勵大家積極參與環保、教育、社區服務等公益活動。這不僅讓公益成為企業文化的一部分，也將「共好」的理念從職場延伸至整個社會。

此次獲獎，不僅是外部對和泰雇主品牌的肯定，更是來自內部員工的信任與認同。未來，和泰汽車將持續打造讓人才安心投入、自在成長的幸福職場。

用心打造「有感幸福職場」，成就人才安心投入與成長。 業者提供
