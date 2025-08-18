快訊

蔡英文論文門5年審不完 彭文正律師張靜「服刑中」上銬出庭辯護

習近平緊盯川普交手俄烏 美專家：這情況恐讓習「視現在為攻台良機」

簡立峰專欄／川普封殺「覺醒AI」 企業反而鬆口氣？

小七現做「黑糖粉粿剉冰」開賣！化身「CITY TEA 冰菓室」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
炎炎夏日「CITY TEA冰菓室」於8月20日起再推出第三彈冰品系列，以「台式冰甜品」為主打，把每個人最熟悉的懷舊滋味「黑糖粉粿剉冰」完整復刻。統一超／提供
炎炎夏日「CITY TEA冰菓室」於8月20日起再推出第三彈冰品系列，以「台式冰甜品」為主打，把每個人最熟悉的懷舊滋味「黑糖粉粿剉冰」完整復刻。統一超／提供

7-ELEVEN與各地名店攜手合作，將街頭小吃、人氣夜市美味與台式烘焙重現於超商，8月20日起7-ELEVEN重磅集結「街邊限定小吃」、「夜市傳奇美食」、「經典台式麵包」及「CITY TEA冰菓室」、「芒果慕斯酷聖霜霜淇淋」等五大台味鹹甜經典美味，並有指定商品任選第二件省10元活動，提供消費者完整的台式餐食體驗。

7-ELEVEN表示，台式口味商品銷售逐年穩定成長，相關商品業績較去年已有雙位數成長。因此積極開發道地台式小點推出「台式美味」活動，與多間在地美食店家合作，陸續打造出多款大獲好評的特色小吃，像是民眾熟悉的沙茶味系「極饗沙茶豬肉燴飯」、微波加熱即食的「筒仔米糕」、米其林必比登推介餐廳可口牛肉麵「椒香牛雙寶」、米其林餐盤推薦餐廳膳馨「蜜汁醬燒雞排」，以及彰化人氣店家鬍鬚林熱賣商品「雞爪凍」同步在限定門市上架販售。

還有向來在鹹酥雞攤才能品嚐到的「飛燕煉乳炸銀絲卷」這次也回歸販售，搭配經典飛燕煉乳，微波加熱後外酥內綿、香甜不膩，是本次系列商品中不可錯過的話題商品。

7-ELEVEN本次與臥虎藏龍的美食熱區──台北南機場夜市店家合作，與素有南機場門神之稱、榮登多年米其林必比登推薦的「山內雞肉」推出三款極具代表性的料理：嚴選富麗米拌入雞油與金黃油蔥的「雞油蔥拌飯」，以及結合鮮嫩香筍與土雞肉絲、淋上雞汁慢火烹煮的「雞汁香筍」、選用去骨雞腿排、以蒸炊製程保留肉質Q彈的「油雞腿排」，而吃完正餐必須搭配名店甜點收尾！7-ELEVEN此次與在地傳承逾50年的名店「八棟圓仔湯」聯名監製推出「花生薏仁湯」，選用雲林花生慢火熬煮至鬆軟綿密，搭配滑順薏仁，清爽不甜膩最適合夏天食用，讓夜市美食成為可到超商輕鬆購買的便利享受。

不只鹹食精彩，讓消費者憶起童年味蕾的台式烘焙商品可說是經典不敗的暢銷商品，8月20日起7-ELEVEN「星級饗宴」品牌與五星級飯店──圓山大飯店跨界合作，主廚監製推出「御岩可可麵包」與「水果百匯麵包」兩款全新力作。御岩可可麵包將比利時巧克力結合水滴可可豆加入麵團中反覆折疊打造出細緻的千層麵包紋理，口口濃郁層次；水果百匯麵包則是將傳統雜糧麵包創新變化，將葡萄乾、蔓越莓、橙丁與桔皮等酸甜果肉搭配核桃，低溫發酵麵團帶來蓬鬆柔軟的口感。7-ELEVEN也精選熱門的台式麵包，海苔肉鬆麵包、卡士達麵包與奶香葡萄麵包等多款經典台式麵包同步祭出第二件省10元的限時優惠。

除此之外，炎炎夏日「CITY TEA冰菓室」於8月20日起再推出第三彈冰品系列，以「台式冰甜品」為主打，把每個人最熟悉的懷舊滋味「黑糖粉粿剉冰」完整復刻，選用傳統黑砂糖熬製醬汁，搭配細緻綿密的剉冰基底，一入口焦香四溢，滑嫩Q彈的黃粉粿、綿密不膩的紅豆與花生仁，雙重口感是夏日最經典的懷舊古早味甜品。

延伸閱讀

為毛孩找家 餐廳化身為愛心認養小棧

看海美術館化身甜品天堂！彼得安東《甜的滋味》全球首展屏東登場

辣媽穿透視裙太逼人！吳謹言「低胸白紗」化身性感天使 35歲生日美照大放送

他搭廉航帶1物被地勤拒絕登機！過來人點頭：當場丟掉

相關新聞

「溫倪詩」攜手黃國倫寇乃馨 響應瑪利亞安老家園籌建

知名跨境直播電商「Vannise溫倪詩」於近日晚間直播中，號召粉絲一同響應瑪利亞基金會「心智障礙者安老家園」籌建計畫，回...

想換屋不用猶豫不決 信義房屋 AI 服務助賣屋新手輕鬆成交

第一次賣屋的屋主，面對複雜的交易流程與稅制、市場行情變化，所感到的不確定性與焦慮，不亞於第一次買房。面對近期房市降溫，買...

雲林有機肥合作社導入機械手臂 效率升又省人力

雲林縣四湖有機肥生產合作社早期由於環境會產生氣味，且完全靠人力搬運，缺工與效能差，第3代林森野透過導入智慧化機械手臂堆棧...

王品美國美食展搶灘！萬鮮首登場 石二鍋沙茶醬掀搶購潮

王品（2727）旗下子公司萬鮮今年首度參展美國亞洲美食及文化大展，現場提供「石二鍋」沙茶醬、鮮菇百味蔬食鍋湯底試吃，讓海...

散裝航運出現「防衛性買盤」 慧洋、裕民等有望迎利多

俄烏停戰有譜，散裝市場出現「防衛性」買盤。雙普會結束，航商業界認為，川普會談「打滿分」、普丁未來以「公平基礎」繼續討論，...

散裝船業者預期下半年獲利看增

散裝船市場第2季艙位交投逐月轉熱，日租金也跟著上漲，國內的散裝船業者慧洋-KY、裕民、新興、中航及中小型的業者包括四維航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。