「溫倪詩」攜手黃國倫寇乃馨 響應瑪利亞安老家園籌建

知名跨境直播電商「Vannise溫倪詩」於近日晚間直播中，號召粉絲一同響應瑪利亞基金會「心智障礙者安老家園」籌建計畫，回饋給粉絲的專屬愛心捐贈禮的公益T-Shirt、提袋，圖案皆出自瑪利亞青年，心智障礙者「寶寬」的親筆創作，充滿溫暖與不凡的意義。

活動吸引了7,400多名粉絲同時在線，短短40分鐘募得逾700萬元善款，但距離籌建瑪利亞安老家園所需龐大經費仍只完成13%，尚有3億元缺口急需社會各界伸出援手，讓這群「老了，飛不動了」的瑪利亞天使能有一個安心、尊嚴老去的家。

當晚直播特別邀請藝人黃國倫、寇乃馨夫妻到場力挺，瑪利亞基金會執行長陳怡君與寶寬也一同現身，向現場與線上所有的支持者表達感謝。

Vannise溫倪詩共同創辦人邱子軒、鄭羽珈，更與黃國倫、寇乃馨當場宣布，雙方各捐贈新台幣100萬元，為安老家園籌建挹注重要的一臂之力。黃國倫雖因近日感冒幾乎完全失聲，但在看見寶寬害羞卻燦爛的笑容、以及線上線下此起彼落的「加油」聲時，眼眶瞬間泛紅，啞著嗓音對大家說：「聲音可能不完美，但愛不會少一分。」

患有唐氏症與中度智能障礙的寶寬，3歲到愛心家園接受早療開始，便與瑪利亞結下緣份。樂天、貼心、笑口常開的她，幾乎看不出來今年已經33歲了，寶寬興趣很廣泛，喜歡跳舞、唱歌、手工藝、繪畫，尤其是受到瑪利亞推行PCP(以個人為中心的計畫)的支持，平常就愛隨手塗鴉。

喜歡天馬行空創作的寶寬，在教保員的引導之下，將原本彩繪在小花盆上的鮮艷畫作，化為Vannise溫倪詩公益T-shirt與提袋的主視覺。寶寬在看到自己的畫作「被人穿在身上」，感覺相當開心。

瑪利亞基金會與Vannise溫倪詩已經不是第一次公益合作，瑪利亞青年在2024年也曾參與Vannise溫倪詩直播，銷售自己創作的「Merry Young快樂襪」，當晚熱銷逾千雙，青年因此獲得自信，向自立邁進。

瑪利亞基金會指出，心智障礙者普遍提早20年老化，40多歲身體狀況如常人60多歲，照護需求高於一般人。全台45歲以上心智障礙者已逾3萬人，安置問題迫在眉睫。

籌建中的「瑪利亞心智障礙者安老家園」，位於台中市北屯區，承租國有財產屬公用土地，基地面積約1,303坪。