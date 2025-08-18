王品旗下萬鮮首登美國亞洲美食展 獲2大超市洽詢

快訊

中央社／ 台北18日電

連鎖餐飲集團王品近年積極布局海外市場，子公司萬鮮今年首度參加美國亞洲美食及文化大展，在展期間沙茶醬和湯底包獲美國Walmart及Sam's Club等2大超市系統專人洽詢。

王品集團今天透過新聞稿表示，萬鮮零售品首次在美國亞洲美食及文化大展亮相，是建立國際商機的重要契機，透過展覽機會，萬鮮可與國際買家、通路商及餐飲業者交流合作，探索拓展美國及北美市場的更多可能。

一年一度的美國亞洲美食及文化大展於美國時間8月16日至17日舉行，被視為亞洲品牌前進美國市場試水溫的最佳時機點。

萬鮮自2019年積極開發零售產品，將王品旗下品牌如「石二鍋」、「青花驕」、「陶板屋」等熱銷醬料與湯底轉化為零售商品，已打造逾40種。目前萬鮮產品已進入美國、新加坡、香港等市場。

