想換屋不用猶豫不決 信義房屋 AI 服務助賣屋新手輕鬆成交

第一次賣屋的屋主，面對複雜的交易流程與稅制、市場行情變化，所感到的不確定性與焦慮，不亞於第一次買房。面對近期房市降溫，買方態度轉趨保守，也讓賣房難度提高。信義房屋結合逾40年直營經驗與AI科技發展，協助屋主踏出賣房第一步，先在網路掌握行情、稅費與交易流程，並串接信義房屋真人房仲的專業服務，全程陪伴每位屋主在售屋過程中每一個關鍵決策，也讓用心經營過的家找到下一任合適屋主。

信義房屋在官網上整合服務經驗，與房地產專業資訊，打造「賣屋攻略」專區，以情境式引導屋主逐步掌握賣屋各階段的重點，從蒐集資料、了解售屋成本、行情確認、稅務試算，到與經紀人接洽、簽約交屋及後續相關保障，信義房屋也透過AI分析使用者經驗，賣屋行情與稅費試算是兩大賣方客戶最在意的問題。

信義房屋於2022年推出「我家有多夯」功能，只要輸入物件地址，就能透過AI技術分析，協助屋主掌握售屋關鍵資訊：包含物件周邊近一年的實價登錄行情、平均單價、價格波動及目前待售物件參考；並以AI模型分析區域熱度，呈現物件的「夯度指數」，為賣方提供了有科學依據、個人化的決策依據，不再只「憑感覺」判斷自己的房屋會不會受到買方青睞。

而困擾賣家的稅務費用，信義房屋提供免費的賣屋稅費試算，包含土地增值稅、財產交易所得稅等等，不僅能協助確認自己物件是該繳新制的房地合一稅或舊制的財產交易所得稅，還能掌握自用住宅優惠、重購退稅等等優惠稅率，了解更多售屋成本，並能進一步諮詢信義房屋專業房仲，協助屋主更掌握售屋成本。

進到出售階段，信義房屋的「DiNDON 智能賞屋」，結合 AI 系統生成 2D、3D 空間圖與裝潢預覽，讓買方可先線上賞屋，減少不必要的實體帶看次數，降低對屋主生活的影響；「SinyiCare十大守護服務」更從「即時行情、產權調查、DiNDON智能賞屋、AI智能配案、履約保證價金信託、蟲蛀保障、漏水保障、高氯離子建物保障、高輻射建物保障、凶宅保障」等十大項目，為賣家與買家雙方提供完善的交易保障。

信義房屋以「最懂你的數位房仲」為核心，融合科技的精準與真人的溫度，打造完整、透明又貼心的賣屋體驗，讓每一位賣屋的屋主，不論經驗多寡，都能安心賣屋、放心交屋，也讓用心打造的家，迎接下一位珍惜它的主人。

懂你的AI房仲 伴你成家

（https://www.sinyi.com.tw/ai-proptech/）