王品美國美食展搶灘！萬鮮首登場 石二鍋沙茶醬掀搶購潮

王品（2727）旗下子公司萬鮮今年首度參展美國亞洲美食及文化大展，現場提供「石二鍋」沙茶醬、鮮菇百味蔬食鍋湯底試吃，讓海外消費者也能一嚐台灣頂級餐飲的魅力，引發美國消費者高度興趣。王品近年積極佈局海外市場，也期望透過萬鮮參展，挖掘布局美國在地市場更多機會點。

一年一度的美國亞洲美食文化大展，被視為亞洲品牌前進美國市場，試水溫最佳時機點，王品集團旗下子公司萬鮮今年首度參展，展示石二鍋爆香石頭鍋湯底、石二鍋沙茶醬、青花驕麻辣鍋等逾10支明星商品，現場還提供沙茶醬、湯底試吃，展區攤位人潮絡繹不絕、詢問度超高，首日上百份沙茶醬及湯底包全數銷售一空。

還有當地台灣留學生，特地拿出國旗在萬鮮攤位合影，直說在海外看到家鄉味很感動。展期間沙茶醬和湯底包，不僅深受海外華人喜愛，就連美國人也讚不絕口，美國家庭最愛的Walmart 及Sam's Club兩大超市系統都有專人洽詢。

萬鮮是王品集團跨足零售市場重要布局，自2019年積極開發零售產品，將王品旗下品牌諸如「石二鍋」、「青花驕」、「陶板屋」等熱銷醬料、湯底轉化為零售商品，已打造逾40餘種零售產品，像是王品嚴選水餃，採特選肉部位與獨家湯汁配方，在台開賣第一年即熱銷百萬顆，在美國參展期間也獲得國際買家高度關注。

王品集團表示，萬鮮這次參展，除了提高台灣餐飲品牌在國際舞台能見度，更展現與國際接軌的強大品牌力，未來持續將台灣特色美食推廣到全球餐桌。萬鮮零售品首次在美國亞洲美食及文化大展亮相，也是建立國際商機的重要契機，透過展覽機會，萬鮮與國際買家、通路商及餐飲業者交流合作，探索拓展美國及北美市場的更多可能。目前萬鮮產品已成功進入美國、新加坡、香港等市場，讓海外消費者在家也能享受媲美餐廳等級美味。