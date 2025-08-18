雲林有機肥合作社導入機械手臂 效率升又省人力

雲林縣四湖有機肥生產合作社早期由於環境會產生氣味，且完全靠人力搬運，缺工與效能差，第3代林森野透過導入智慧化機械手臂堆棧系統，大幅提升生產效率與降低人事成本。

個性樸實的28歲林森野娓娓道出祖父24年前成立合作社緣由，他說，祖父當年主要將禽畜糞「點糞為金」回饋農民，推廣循環農業；未經處理的禽畜糞味道重，直接提供植物養分也有限，合作社會加入有機資材發酵，再提供給農民當有機肥，友善環境。

勞力搬運有機肥 缺工家常便飯

從小就參與有機肥生產過程的林森野說，合作社早期需靠勞力搬運有機肥，且原料是禽畜糞，環境飄散臭味，缺工是家常便飯，自懂事後，假日常須到處理廠幫忙，可說是在合作社長大。

自林森野父親接手經營後，現場還是倚重傳統人力方式，但工作環境有味道且搬運工作粗重，員工上班時間持續在搬運肥料，長時間身體負荷不了，全身痠痛甚至受傷，後來在地員工大都不願從事，工作效率大幅降低，生產量能嚴重下滑，無法滿足農民需求。

林森野說，常看見工作結束回到家的父親疲憊不堪、沉默寡言，他2年前返鄉投入經營時，就思索改變經營方式；如果無機械協助，人力常無法長時間負荷，重點朝機械化、智慧化經營以節省人力。

林森野在大學就讀科學管理相關科系，返鄉後為提升經營效能，考上國立雲林虎尾科技大學研究所，主修工業工程管理，著重學習專業生產、品質管理；他說，科技進步時代，企業經營應省力化，全靠人力無法兼顧品質又大量生產。

PMC助機械手臂堆棧系統 提升生產效率

林森野去年積極尋找可讓處理廠機械化轉型方式，與精密機械研究發展中心（PMC）合作，PMC派員實地勘查合作社環境，覺得合作社部分空間適合設置機械手臂，空間利用上可達成量能最大化。

林森野說，合作社向農業部申請相關設備輔助，與PMC合作開發出完整機械手臂堆棧系統，也向相關單位申請輔助經費。

PMC因應合作社需求，客製化機械手臂堆棧夾爪模組，可夾抓肥料袋規格為20公斤到30公斤。林森野表示，透過導入機械手臂堆棧系統，有效解決倚靠人工搬運作業模式，實際運作後大幅提升生產效率與降低人事成本。

他說，機械手臂今年開始運作，從中摸索並學習操作，陸續學習簡易維修及初階故障排除，延伸重新整頓原本生產動線。未來計畫招聘設備工程師，專門處理技術問題，營造更優質經營模式。

生產智慧化、機械化 減輕勞力負荷

合作社設置機械手臂後，林森野訓練員工操作及簡易維修，生產效率方面，早期1條生產線至少需5名工人，改為機械化、智慧化後，最多僅需2人，大幅降低人力需求，且減輕勞力負荷。

機械手臂能有效進行堆疊作業，高效率將有機肥整齊放置在棧板，不像早期雜亂無章、堆置不當，優化倉庫管理，提升整體效能。

推廣循環農業 營造友善環境

資金方面，林森野說，設機械手臂花費大筆經費，還好有相關單位輔助，不足部分向金融單位貸款因應，先讓機械化設備到位，才能創造更順暢生產流程。

林森野談到有機肥合作社願景說，政府一直在推廣有機及循環農業，未來希望將合作社推廣成循環農業基地，農民不會再將禽畜糞直接棄置農田，造成環境及衛生問題，經有機處理後回饋農產，更能營造友善環境。