散裝船業者預期下半年獲利看增

散裝船市場第2季艙位交投逐月轉熱，日租金也跟著上漲，國內的散裝船業者慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、新興（2605）、中航（2612）及中小型的業者包括四維航（5608）、正德（2641）等，第2季獲利均優於首季，法人推估，下半年獲利也將比上半年好。

國內的散裝船業統計，從美國推動對等關稅後4月10日之後起算，市場對於大宗物資需求變動，中型船舶巴拿馬型最受市場青睞，運價反彈速度最快，漲幅達68%，大型船舶的海岬型漲幅也有42%，各家散裝船業者獲利比第1季好，未來還有中國大陸基礎建設需求及俄烏和平商機可期。

中、小型散裝船為主的業者四維航，是國內散裝船當中第2季獲利成長幅度最大的公司，稅後純益為2.17億元，擺脫第1季虧損窘境，較去年同期成長8.8倍，每股純益為0.56元；上半年也順利轉虧為盈，每股純益為0.09元。

國內的散裝船龍頭慧洋-KY日前公布7月獲利已經較6月急速回升，單7月的EPS為0.33元。裕民第2季的營運表現也看出散裝船市場愈來愈好，第2季的獲利雖低於去年同期，但已經較第1季增長，而且季增幅度達185.7%，每股純益0.77元，推升上半年每股純益為1.04元。

中航第2季本業受惠於海岬型運價上揚，再加上中航第2季出售舊的船舶獲利挹注，推升上半年的獲利較去年同期急速攀升，第2季稅後純益為3.63億元，年增98%，每股純益1.84元；累計上半年稅後純益為6.02億元，年增93.5%，每股純益3.05元。

展望下半年散裝船市場，慧洋-KY、裕民及中航等業者都認為，中國大陸的西藏大壩基礎建設開跑，美國對等關稅逐步底定，大陸對於原物料的需求轉強，大西洋區鐵礦砂出口需求不錯，看好9-11月現貨價格有望持續上揚。