快訊

對號票擠不上車 高鐵自由座擬尖峰限量

聯合報社論／不准疑美！賴政府踩著關稅慘業表忠

散裝船業者預期下半年獲利看增

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

散裝船市場第2季艙位交投逐月轉熱，日租金也跟著上漲，國內的散裝船業者慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、新興（2605）、中航（2612）及中小型的業者包括四維航（5608）、正德（2641）等，第2季獲利均優於首季，法人推估，下半年獲利也將比上半年好。

國內的散裝船業統計，從美國推動對等關稅後4月10日之後起算，市場對於大宗物資需求變動，中型船舶巴拿馬型最受市場青睞，運價反彈速度最快，漲幅達68%，大型船舶的海岬型漲幅也有42%，各家散裝船業者獲利比第1季好，未來還有中國大陸基礎建設需求及俄烏和平商機可期。

中、小型散裝船為主的業者四維航，是國內散裝船當中第2季獲利成長幅度最大的公司，稅後純益為2.17億元，擺脫第1季虧損窘境，較去年同期成長8.8倍，每股純益為0.56元；上半年也順利轉虧為盈，每股純益為0.09元。

國內的散裝船龍頭慧洋-KY日前公布7月獲利已經較6月急速回升，單7月的EPS為0.33元。裕民第2季的營運表現也看出散裝船市場愈來愈好，第2季的獲利雖低於去年同期，但已經較第1季增長，而且季增幅度達185.7%，每股純益0.77元，推升上半年每股純益為1.04元。

中航第2季本業受惠於海岬型運價上揚，再加上中航第2季出售舊的船舶獲利挹注，推升上半年的獲利較去年同期急速攀升，第2季稅後純益為3.63億元，年增98%，每股純益1.84元；累計上半年稅後純益為6.02億元，年增93.5%，每股純益3.05元。

展望下半年散裝船市場，慧洋-KY、裕民及中航等業者都認為，中國大陸的西藏大壩基礎建設開跑，美國對等關稅逐步底定，大陸對於原物料的需求轉強，大西洋區鐵礦砂出口需求不錯，看好9-11月現貨價格有望持續上揚。

散裝船 每股純益

延伸閱讀

關稅、通膨、AI同時發生 身價破億投資人：我要開始找副業

通膨回升經濟放緩 關稅後座力浮現

美俄峰會後 川普：暫時不對中國大陸購買俄能源徵關稅

經濟成長衝破4% 學者示警關稅變局影響深須穩住內需

相關新聞

散裝航運出現「防衛性買盤」 慧洋、裕民等有望迎利多

俄烏停戰有譜，散裝市場出現「防衛性」買盤。雙普會結束，航商業界認為，川普會談「打滿分」、普丁未來以「公平基礎」繼續討論，...

散裝船業者預期下半年獲利看增

散裝船市場第2季艙位交投逐月轉熱，日租金也跟著上漲，國內的散裝船業者慧洋-KY、裕民、新興、中航及中小型的業者包括四維航...

智慧經營／野村投信總經理白曼德 全方位滿足理財需求

野村投信的基金績效向來為投資人肯定，發行主動式台股ETF速度更是領先，並且將首創在台日ETF雙向掛牌，樹立新里程碑。野村...

經濟選書／精準提問 化解錯誤認知

「原本○○應該是╳╳才對吧？為什麼現狀不是呢？（所以我認為是△△）」

數位行銷／短影音行銷 品牌利器

隨著數位時代的浪潮席捲全球，短影音已成為中小企業在行銷戰場上的利器。2026年即將到來，有人或許會問：現在才開始投入短影...

點子農場／《造山者》的省思

看完《造山者》後，和幾位朋友與這部電影的製作人蔣顯斌共進晚餐，也聽他分享拍攝心得。我開玩笑地說，如果由我來拍這部電影，或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。