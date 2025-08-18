散裝航運出現「防衛性買盤」 慧洋、裕民等有望迎利多

俄烏停戰有譜，散裝市場出現「防衛性」買盤。雙普會結束，航商業界認為，川普會談「打滿分」、普丁未來以「公平基礎」繼續討論，業界推估，俄烏停火的日程可能不遠了，牽動散裝艙位開始出現防衛性買盤。

業界指出，若俄烏停火，散裝船會出現長期性的利多，而不少散裝運輸艙位的買主擔心，日租金在宣布停火後會漲太快，逼迫原本還在觀望的買盤開始進場租船，而出現所謂「防衛性買盤」，影響所及是需求增溫、日租金看漲。

俄烏戰爭停火有望，市場想像重建題材需求出籠，根據世界銀行預估，烏克蘭因為戰爭期近三年，重建需求將達到6,000億美元，先前碼頭受破壞等因素，初期受惠將以中小型船舶為主，緊接著就是中、大型的散裝船需求會出籠。

散裝船龍頭慧洋-KY（2637）旗下船舶涵蓋各種船型，會是市場需求出籠時的最大贏家；大型船舶為主的業者有裕民（2606）、新興（2605）、中航（2612），中小型的業者包括四維航（5608）、台航（2617）、及正德（2641），其中又以四維航、正德都有小型自配裝卸設備的船最受到市場青睞。

國內的散裝船業者指出，不管俄烏戰爭有沒有停火，現在的散裝船市場在中國大陸採擴大公共建設工程來刺激內需消費，隨著基礎建設加速開發下，散裝船市場需求緊俏；尤其，散裝船運能一直處於供需失衡，預估2025年及2026年散裝新船運力供給年增低於2%，下半年運價看俏。

散裝船近期開始反映中國大陸雅下工程的利多，這個計畫總投資預計達人民幣1.2兆元，將是全球最大的工程計畫，可保百年的水資源運用，中國大陸的擴大基礎建設，成為推動經濟成長引擎外，也是推升散裝船需求最大的動能。

裕民航運分析，2025年第2季主要乾散貨商品中，鐵礦石受益於巴西氣候好轉、澳洲礦商於年度結算前積極出貨，巴西及澳洲出口量年增3%。

穀物則因中國大陸致力提升自給率、進口需求趨緩，及烏克蘭出口放緩，導致貿易量年減達7%。

鋁土礦方面，受惠於中國大陸電動車與再生能源需求持續擴張，加深對進口依賴，第2季幾內亞出口鋁土礦達4,670萬噸，年增32%，有效提升海岬型船舶需求。西非幾內亞至大陸的貿易量持續成長，成為長水路貿易的重要驅動力。

在全球船舶供給方面，預期未來散裝船供給增幅有限，加上國際船舶環保法規日趨嚴格，將促使更多老舊船舶減速航行甚至提前拆解，壓縮市場有效運力，有利於運價走揚。