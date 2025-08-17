智慧經營／野村投信總經理白曼德 全方位滿足理財需求

野村投信的基金績效向來為投資人肯定，發行主動式台股ETF速度更是領先，並且將首創在台日ETF雙向掛牌，樹立新里程碑。野村投信總經理白曼德表示，搶頭香雖然可以吸引更多目光，重點還是推出的產品能否符合投資人需要及具競爭優勢。

商品多樣化 擴展業務版圖

東京的野村資產管理是野村投信主要股東之一，以資產管理規模和交易量而言，野村資產管理的ETF皆為日本第一大。野村投信2023年發行野村臺灣創新科技50ETF，之後陸續發行五檔被動式ETF，隨著主管機關開放主動式ETF，由於擁有在地化的國際級投資團隊做後盾，能快速推出主動式ETF。

白曼德說明，2024年台灣ETF規模已超過新台幣6兆元，規模位居亞洲第三大。對於以主動型基金為主力的外資投信而言，主動式ETF可以在既有的投資研究資源上進一步擴展業務版圖，吸引更多習慣透過證券市場交易的投資人。

在國外，主動式ETF的成長速度也超越被動式ETF，顯示投資人認同主動式ETF兼顧專家操作、集中市場交易的便利性及投資成本低於共同基金等優點。

另一方面，台日ETF商品互相掛牌計畫是透過兩國交易所ETF產品的互相連結，讓台灣投資人可以直接連結日本市場的ETF產品，擁有更多樣化的選擇，同時間也將台灣的ETF產品推廣到海外市場。

白曼德觀察，由於客戶屬性不同，投資主動型基金與投資ETF的投資人雖有交集卻並不多，選擇ETF的投資人通常較年輕，善於利用數位工具，喜歡透過集中市場交易，因為可以迅速根據市場動向調整投資部位；主動型基金的投資人主要透過銀行、保險公司或基金平台交易，會有理專或業務員服務，提供投資建議與協助篩選產品。

全球主要國家面臨戰後嬰兒潮逐漸到了退休年紀、老年人口比重大幅增加，台灣也同樣進入高齡化的社會，由於退休族的財務目標，將從追求資產的成長轉為穩健的收益，收息的需求將隨著人結構的變化而增加；另一方面，年輕世代體認投資理財的重要性，來自年輕人的參與度增加，數位理財的普及率也會持續提高。

軟硬體配置 提升作業效能

白曼德表示，野村已成立跨部門New tech task force，在小組中積極討論與研究新科技適用場景，科技部門配合規劃軟硬體配置，例如在硬體方面，擴充高效能運算資源並評估借助雲端算力，以提升資料處理與模型運算效率。

在軟體應用上，規劃導入生成式AI協助日常營運，如投資研究摘要自動化、業務行銷自動化及內部知識管理系統建置等，以提升整體作業效能與創新能力。

此外，AI要用得好，資料治理不能少，資安風控更要守。野村持續修訂AI應用準則並建立資料保護機制，務必確保AI發展符合主管機關監理規範與公司治理原則。未來將持續發展AI應用與創新試點，強化科技實力，為客戶創造更高價值。