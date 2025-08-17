點子農場／《造山者》的省思

看完《造山者》後，和幾位朋友與這部電影的製作人蔣顯斌共進晚餐，也聽他分享拍攝心得。我開玩笑地說，如果由我來拍這部電影，或許會取名為《血晶片》。因為今日台灣之所以成為全球半導體重鎮和列強必爭之地，其實是長時間以巨大的社會成本換來的。

台灣半導體產業的成功，是歷經半世紀舉全國之力投入，資本體系與教育制度幾乎都環繞這個龐大的經濟火車頭設計而成。這個產業吸納了無數的人才、土地、電力與水資源。史丹佛大學的研究更指出，未來幾年，台灣高達八成的理工科碩博士畢業生，可能都會被台積電吸納。

這種單一產業獨大的現象，讓其他產業面臨嚴重的人才荒，對國家長遠發展構成警訊。當全球數位文明的運轉高度依賴台灣製造的晶片時，這種極度集中，也使台灣成為地緣政治棋盤上最敏感的焦點。

《造山者》這部紀錄片，揭示了「護國神山」背後那些不為人知的艱辛與犧牲。不僅是台灣第一部以半導體為主題的紀錄片，更是一部充滿情感與反思的作品。而這部電影的誕生，也與蔣顯斌的人生歷程密不可分。

蔣顯斌曾是第一代網路產業的領軍人物，1995年在矽谷與朋友共同創辦了第一個在美國上市的華文網站——新浪網。之後，他於2006年轉換跑道，投入紀錄片製作與推廣的社會企業，立志用十年為華人世界拍攝100部紀錄片。如今，他已經完成超過150部，而且還會持續拍更多。

透過這部電影反思台灣的現狀與未來，我們既看見了巨大的成功，也感受到潛藏的隱憂。《造山者》像一面鏡子，映照出台灣當前最深刻的困境與挑戰。片中更毫不避諱地拋出尖銳問題：未來的台灣，是否仍有足夠資源，供養這頭傾全國之力養大的「巨獸」？在中、美、日的關注與圖謀下，台灣的處境日益艱難，未來該如何思考與行動？

蔣顯斌認為，台灣的未來需要全社會形成共識並共同努力。在AI時代來臨之際，台灣的政策必須更開放，讓軟體、應用與服務等領域擁有更廣闊的發展空間，創造出繼半導體之後的「下一個成長引擎」。台灣需要更多元的創新，而非僅僅複製過去的成功模式。

未來的台灣，應善用多年累積的人文與中華文化資源，拓展新的產業發展方向。蔣顯斌相信，紀錄片能幫助社會建立共同記憶、凝聚共識。《造山者》將冰冷的科技議題轉化為人人能共感的影像故事，成功之處在於強調「人的故事」與「國家的命運」。它證明了台灣在人文敘事上的潛力，能跨越技術隔閡，讓不同世代、不同背景的人產生共鳴。

當全球AI巨頭的CEO們絡繹不絕地來到台灣、為了算力而瘋狂時，台灣不僅是晶片製造的重鎮，更可以成為講述晶片背後「人」的故事、文化與信念的中心。

《造山者》的故事，是上一代人寫下的傳奇。而如何接過這把火炬，在新的時代為台灣寫下一個50年的篇章，則是留給我們這一代人最深刻的叩問。

或許，台灣需要的不再是單一、被國家傾力供養的「護國神山」，而是更多元、更具人文深度、能將台灣故事推向世界的「文化造山者」。

讓這座小島，在世界舞台上，不只以晶片聞名，更以豐沛的生命力與故事，持續發光發熱。