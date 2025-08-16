歐都納佈局未來市場 首發高雄五甲店8月16日盛大開幕

戶外專業品牌「歐都納(ATUNAS)」邁入創立50週年里程碑，將於8月至10月陸續展開全台五家新門市據點聯合開幕活動，並以全新品牌識別系統(CI)啟動轉型。「五店聯合開幕」的第一站，由高雄五甲店打頭陣於今(16)日盛大開幕，隨後高雄SOGO、花蓮、南投等新門市也將接棒亮相展開營運。

歐都納董事長程鯤指出，儘管今年整消費市場面臨諸多挑戰與波動，但歐都納始終秉持「與使用者一起為戶外探索做好準備，成為全方位戶外探索的領航者」的品牌使命，希望提供更好的服務及產品給消費者。

程鯤表示，整體消費市場氣氛保守，歐都納仍對戶外產業長期發展保持正面看法，隨著未來旅遊與戶外活動需求回溫，戶外用品市場也將逐步回暖。此次擴展佈局，除了回應消費者對更便捷購物服務的期待，也將成為帶動品牌成長動能的重要推手。

今天的開幕活動，推出多款超優惠限搶商品，吸引大批民眾一早到場排隊選購；為了回饋在地，開幕儀式特別安排由當地商圈舞蹈班學生帶來表演，展現社區特色與活力，並邀請多位地方貴實、企業代表及合作夥伴到場，許多民眾表示，對於歐都納來到五甲開設新門市期待已久，對全新風格與商品體驗感到驚喜。

程鯤致詞表示，當大家的生活步調快速變化，消費選擇也變得更加多元，企業更需要拿出長遠的眼光與穩健的行動，提供給顧客更好的服務。他相信戶外活動是一種與自然重新連結的生活方式，希望能在每一個的顧客需要做好準備、準備啟程、尋找自我的時候，都陪在他們身邊，歐都納不只是戶外用品品牌，更是與顧客並肩前行、共同探索世界的夥伴。

全新型態的歐都納高雄五甲店，位於南高雄人潮匯聚生活圈重點區，導入全新CI識別系統，並重新定義品牌四大核心分眾：「專業登山、樂遊戶外，都會休閒、水上活動」，致力為不同生活型態與戶外需求的族群提供精準商品與服務。

店內結合簡約明亮的陳列動線，讓顧客能輕鬆找到適合自己的戶外風格與旅遊裝備，加上專業的門市服務團隊分享登山經驗與穿搭建議，將全方位升級購物體驗。

開幕期間也祭出多項限定優惠與滿額好禮，來店試穿就能獲得精美贈品，還有舊衣回收換抵用金活動，實踐永續戶外精神，並與鄰近的杏一藥局，高雄捐血中心串聯活動，推廣健康生活與公益參與。